11 сентября 2020, 17:00

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Обзор Wondershare PDFelement | Введение



Самым популярным PDF-редактором в мире, без сомнения, остаётся Adobe Reader. Но разработка Adobe никогда не отличалась особой легкостью, а для доступа ко всему функционалу Adobe Reader требуется заплатить весьма весомую сумму в 966 рублей в месяц. В год это выливается в ещё более внушительные 11 592 рубля. Поэтому неудивительно, что многие пользователи ищут более доступные альтернативы Adobe Reader, и такой альтернативой вполне может стать PDFelement от компании Wondershare.



Конечно, это тоже не бесплатное ПО, но оно ощутимо дешевле Adobe Reader. Так, лицензия на PDFelement Standard сроком на 1 год обойдётся вам всего в 2 699 рублей, а подписка на Pro-версию программы стоит 4 699 рублей. И, согласитесь, это намного привлекательнее того, что предлагает Adobe. Стоит ли PDFelement своих денег? Давайте разбираться.



Обзор Wondershare PDFelement | Установка и настройка



Одним из главных достоинств PDFelement стала простота использования программы. Всё начинается с чрезвычайно упрощённого процесса установки, который занимает буквально один клик. Хотя для продвинутых пользователей всё-таки предусмотрена возможность выбора языка интерфейса и пути установки программы.



