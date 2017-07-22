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Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement: доступная альтернатива Adobe Reader

11 сентября 2020, 17:00

На правах рекламы.

Обзор Wondershare PDFelement | Введение

Самым популярным PDF-редактором в мире, без сомнения, остаётся Adobe Reader. Но разработка Adobe никогда не отличалась особой легкостью, а для доступа ко всему функционалу Adobe Reader требуется заплатить весьма весомую сумму в 966 рублей в месяц. В год это выливается в ещё более внушительные 11 592 рубля. Поэтому неудивительно, что многие пользователи ищут более доступные альтернативы Adobe Reader, и такой альтернативой вполне может стать PDFelement от компании Wondershare.

Конечно, это тоже не бесплатное ПО, но оно ощутимо дешевле Adobe Reader. Так, лицензия на PDFelement Standard сроком на 1 год обойдётся вам всего в 2 699 рублей, а подписка на Pro-версию программы стоит 4 699 рублей. И, согласитесь, это намного привлекательнее того, что предлагает Adobe. Стоит ли PDFelement своих денег? Давайте разбираться.

Обзор Wondershare PDFelement | Установка и настройка

Одним из главных достоинств PDFelement стала простота использования программы. Всё начинается с чрезвычайно упрощённого процесса установки, который занимает буквально один клик. Хотя для продвинутых пользователей всё-таки предусмотрена возможность выбора языка интерфейса и пути установки программы.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


После установки и запуска PDFelement мы попадаем на главный экран программы, где визуализированы все наиболее популярные функции ридера. Но о них мы поговорим чуть позже. Сейчас же хотелось бы отметить интуитивно простой, русскоязычный интерфейс программы с понятной разбивкой на категории. Само приложение «весит» вдвое меньше уже упоминавшегося выше Adobe Reader и отличается быстрой работой с мгновенным откликом на клики. А это особенно важно для традиционно слабых офисных ПК.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


В меню общих настроек вы сможете выбрать стиль отображения макетов страниц, настроить автоматическое сохранение документа, выбрать нужные единицы измерения и очистить список последних открытых файлов. Здесь же можно подобрать шрифт по умолчанию, настроить функцию оптического распознавания символов (OCR), изменить настройки автоматического обновления и выбрать прокси-сервер, а также посмотреть список горячих клавиш.

Обзор Wondershare PDFelement | Функции и особенности

Небольшой «вес» PDFelement никак не сказался на функциях редактора - их набор действительно впечатляет. В меню файл вы сможете открыть, сохранить или создать новый файл, посмотреть свойства открытого документа, отправить его на печать или поделиться им по электронной почте, через Evernote, Dropbox или Google Drive.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


Здесь же можно преобразовать его в документ Word, изображения различного формата и даже в файлы презентации или HTML-файл. Предложенный список доступных конвертеров приятно удивляет.

Пункт меню «Главное» предполагает возможность создания PDF-файла с помощью сканера или из других документов, объединение файлов в один PDF-документ и сглаживание аннотаций, полей формы и слоёв в PDF. Вы можете настроить отображение эскизов, добавить закладку, аннотацию или вложение, а также провести поиск по слову или фразе.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


Пункт меню «Вид» даёт традиционные функции масштабирования и просмотра, включая возможность вывода на экран двух и более страниц, расположенных встык.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


В меню «Конвертировать» можно распознать отсканированное изображение в текст, доступный для редактирования и поиска, задать область распознавания и оптимизировать PDF для уменьшения размера файла. Предусмотрена функция преобразования PDF файла в документ Word, Excel или PowerPoint, в изображение, текстовый документ или файлы Epub, HTML, RTF или PDF/A.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


Пункт меню «Редактировать» даёт расширенные возможности редактирования документа. Здесь можно не только отредактировать текст или вставить новое изображение, но и есть возможность добавления ссылок и водяных знаков. Вы сможете редактировать фон, верхний и нижний колонтитул, управлять сквозной нумерацией и видимой областью страницы.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


Меню «Комментировать» позволяет оставлять заметки к документу, а также добавлять штампы. Причём штампы как предустановленные, так и пользовательские.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


Кроме того, с помощью PDFelement можно добавлять в PDF-документ всевозможные формы, защитить его цифровой подписью или установить на него пароль.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement




Обзор Wondershare PDFelement | Выводы

В целом, PDFelement показал себя отличным PDF-редактором. Программа предлагает интуитивно понятный, русскоязычный интерфейс, в котором разберётся практически любой пользователь ПК. Она имеет широкие возможности по редактированию PDF-файлов и обеспечивает отличный уровень безопасности.

К дополнительным достоинствам PDFelement можно отнести возможность купить бессрочную лицензию, которая обойдётся всего в 3 999 рублей. И этот редактор, определённо, стоит своих денег. А ещё большую гибкость PDFelement придаёт наличие версий для платформ Windows и Mac.

Акция Back to school на PDFelement от Wondershare

Акция Back to school это одно из самых лучших и выгодных предложений на рынке подобных программ. Назад в школу это не просто предложение, от которого невозможно отказаться, а скидки, которые вас приятно удивят. Различные инструменты редактирования и преобразования, которые пригодятся не только вашему ребенку для выполнения домашнего задания, но и родителям.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


Акция не только упростит вам работу, но и сбережет финансы. Например, индивидуальная годовая подписка PDFelement PRO со скидкой 30%. В стоимость подписки входит: Полнофункциональный PDF-редактор, оптическое распознавание символов (OCR), с легкостью редактируйте, конвертируйте, объединяйте и сжимайте PDF-файлы, распознанные с помощью OCR PDF-файлы или изображения. И все это по скидке всего за 3989. Это и многие другие предложения проходят по акции назад в школу.

Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement


Так же вы можете разбивать золотые яйца и получать дополнительную скидку. Акция back to school - это выгода которая поможет вам воплощать свои идеи в реальность с удовольствием и экономией не только ваших финансов, а еще и вашего времени. Оформить подписку по акции можно уже сегодня. Для этого нужно будет заполнить анкету и воплощать свои идею в реальность. Акция назад в школу ограничена, успевайте оформить подписку по акции во время ее действия.

Другие программы Wondershare


  • Wondershare Filmora9 - универсальное и релевантное программное средство для быстрой и доступной редактуры видео. Предусмотрена полная поддержка 4К, а также дополнительных форматов видеофайлов.

  • Wondershare UniConverter обеспечивает простое преобразование мультимедийных форматов практически для любых носителей и устройств.



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