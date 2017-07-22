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Смартфоны HUAWEI и HONOR получили push-поддержку в России благодаря решениям mfms

11 сентября 2020, 18:43




Российская компания mfms, лидер по предоставлению в России услуг SMS-информирования (по оценкам Advanced Communications & Media и РАЭК), стала первым в России и вторым в мире поставщиком услуги интеграции отправки push-сообщений в экосистему Huawei Mobile Services (HMS).

Платформа HMS используется в мобильных устройствах HUAWEI и HONOR в качестве замены аналогичной по назначению платформы Google Mobile Services (GMS), которая отвечает за интеграцию приложений с сервисами Google. Платформа HMS обеспечивает интеграцию с аналогичными сервисами Huawei.

Смартфоны HUAWEI и HONOR в России получили Push-поддержку благодаря российской компании mfms


Необходимость в создании подобного акого сервиса возникла после того, как против Huawei были введены санкции со стороны властей США. Huawei запретили использовать сервисы Google как произведенные по технологиям американской компании. Из-за этого Huawei пришлось адаптироваться к новым реалиям и создать аналогичные сервисы для своих смартфонов HUAWEI и HONOR.

Huawei сумела не только фактически за один год воссоздать с нуля собственный аналог платформы Google, но и наладить взаимоотношения с партнерами, которые создают собственные сервисы на платформе Huawei.

Смартфоны HUAWEI и HONOR в России получили Push-поддержку благодаря российской компании mfms


Решение компания mfms позволяет организациям осуществлять информирование клиентов посредством push-нотификаций. Теперь информационные сообщения могут доставляться на смартфоны HUAWEI и HONOR, доля которых составляет 40% от всех покупателей смартфонов в России (по данным IDC за первый квартал 2020 года).

Новое решение mfms позволяет охватить огромную российскую целевую аудиторию и предоставить ей привычный сервис push-сообщений взамен более дорогих SMS. Благодаря этому, экономятся собственные средства клиентов, растет лояльность клиентов. По прикидочным оценкам, экономия отправки уведомлений сокращается на 50-80%.



При рассылке push-уведомлений на мобильные устройства HUAWEI и HONOR пользователям решения mfms доступны те же опции, что и при работе с Google Mobile Services. В их числе: настройка сценариев доставки сообщений, отправка уведомлений по резервным каналам (если пользователь не отвечает на сообщение в течение заданного периода времени, оно будет автоматически продублировано в SMS или в Viber), работа с базой подписки, определение гео-локации для рассылок, обогащение транзакционных данных (услуга «Красивый чек»).

Отмечается, что система mfms полностью исключает возможность мошеннических действий, связанных с подменой сообщений злоумышленниками. Это позволяет свести репутационные риски для бизнеса к минимуму. Высокий уровень безопасности обеспечивается за счет использования последних систем криптографии и ассиметричного шифрования.



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