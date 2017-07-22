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Apple заказала у Samsung выпуск большой партии складных дисплейных матриц

11 сентября 2020, 21:20




Известный информатор по имени Ice Universe, чьи сообщения неизменно пользуются большой популярностью, сообщил через социальную сеть Weibo, что Apple разместила в Samsung производственный заказ на изготовление большой партии складывающихся ч. В данном случае речь идет о поставках опытных образцов матриц, а не о комплектующих для серийной сборки. Тем не менее, уже известно, что поставки матриц Samsung будут продолжаться в течение года.

Эта информация взбудоражила экспертов. Сегмент рынка складных смартфонов прочно занят сейчас двумя компаниями - Samsung и Motorola Между ними разыгралась серьезная конкуренция, тогда как Apple сильно отстает от этих компаний. Samsung и Motorola выпустили уже второе поколение складных смартфонов, Apple еще даже не приступила к их производству.

По слухам, Apple исследует концепцию складного iPhone и даже заказала большую партию образцов матриц у Samsung


В то же время недавно Apple подала патент на складной ч. Это явно указывает на ее интерес к этой теме. Новая информация, что Apple заказала у Samsung «большое количество» складных дисплеев для тестирования, указывает на то, что Apple собирается предпринять что-то важное в скором будущем.



Необходимо отметить, что в прошлом году Samsung отправила образцы своих складных экранов различным производителям. Цель Samsung была очевидная: инициировать интерес к складному форм-фактору и популяризировать это направление.

По слухам, Apple исследует концепцию складного iPhone и даже заказала большую партию образцов матриц у Samsung


Контакты с другими производителями были направлены на то, что Samsung занимает сейчас лидирующие позиции на рынке по производству складных дисплейных матриц. Поэтому хотя другие компании являются для Samsung конкурентами, они остаются также и покупателями матриц. Нарастание интереса будет способствовать тому, что Samsung получит больше заказов, а значит и выше прибыль.

Если складной iPhone появится, то это станет самым большим изменением в дизайне этого смартфона с момента его дебюта. Других подробностей по этой теме пока нет.



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