Американская компания PCMag провела ежегодный опрос с тестированием мобильной сети в стране для оценки уровня предоставляемой поддержки и выявления наиболее быстрой сети. Впервые в сегменте сетей 5G были представлено только три оператора связи, хотя все участники относились к числу основных: Verizon, AT&T и T-Mobile.
Первенство в 2020 году как лучшего мобильного оператора 5G было присуждено Verizon, который сумел обойти совсем на немного отставшего AT&T, которому присуждено второе место.
Главные выводы, которые были сделаны в ходе исследования: основной упор операторы в США все еще делают на предоставление сервиса в сетях 4G LTE. Второй важный вывод этого года: сети 5G еще достигли уровня, которого от них ждут; во многих местах США 5G работает медленнее, чем 4G.
Многие задаются вопросом: «Как это может быть правдой?» В конце концов, все операторы весь год только и говорили о невероятно высоких скоростях, на которые способен 5G. Отчет PC Mag показывает, что по крайней мере на текущий момент это утверждение не соответствует истине.
Эксперты PC Mag отмечают, что при определенных обстоятельствах работа в сетях 5G действительно будет очень быстрой. Однако в 2020 году это почти нереальная ситуация, чтобы отыскать такое место в США.
Самую высокую, максимальную скорость загрузки демонстрирует сеть Verizon - около 2 Гбит/с. Однако исследователи PCMag отмечают, что только 4% площади покрытия сети имеют поддержку 5G. Это является следствием того, что Verizon использует сеть 5G в миллиметровом диапазоне. В этих условиях дальность распространения доступа к сети от базовой станции очень невысокая, поэтому добиться высокой скорости загрузки можно только находясь рядом с БС.
В то же время у операторов AT&T и T-Mobile развернуты сети 5G, которые работают на приблизительно тех же частотах, что и LTE. У низкополосных сетей есть своя проблема: хотя они гораздо более доступны, но скорость их работы может быть даже медленней, чем LTE.
Оператор AT&T поддерживает доступ к 5G на 38% своих развернутых сетей для протестированных областей. Скорость доступа на этих участках может достигать 400 Мбит/с. Однако обычно такой уровень не наблюдается. Для сетей 5G зарезервирован лишь совсем небольшой участок спектра на частоте 850 МГц. Поскольку данные передаются сразу на нескольких частотных линиях, то в 21 из 22 протестированных точках реальные скорости загрузки 5G были ниже, чем у 4G. LTE получило преимущество за счет агрегирования частотных полос. В результате сети 4G AT&T показывают довольно резвую загрузку, выше чем для 5G.
Компромиссное решение реализации сети 5G предлагает также T-Mobile. В настоящее время этот оператор использует интегрированный частотный набор на 600 МГц для НЧ диапазона, поэтому реальные скорости в 5G часто были значительно ниже, чем 4G. На некоторых рынках он был медленнее, чем даже 4G у T-Mobile. Однако в некоторых местах, где у компании есть лицензия на более широкий спектр, все работало значительно быстрее.
Сети T-Mobile также демонстрируют преимущество в среднем диапазоне частот для сетей 5G над тем, что показывает Sprint на частоте 2,5 ГГц. Но этот оператор только приступил к развертыванию 5G, поэтому пока рано говорить о его возможностях в 5G. Например, в таких местах, как Вашингтон, округ Колумбия, или Филадельфия, где были выделены новые частоты, сети 5G работали намного быстрее, чем на 4G.