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PCMag провел ежегодный тест мобильных сетей в США: 5G все еще значительно уступает 4G по скорости

13 сентября 2020, 13:36




Американская компания PCMag провела ежегодный опрос с тестированием мобильной сети в стране для оценки уровня предоставляемой поддержки и выявления наиболее быстрой сети. Впервые в сегменте сетей 5G были представлено только три оператора связи, хотя все участники относились к числу основных: Verizon, AT&T и T-Mobile.

Первенство в 2020 году как лучшего мобильного оператора 5G было присуждено Verizon, который сумел обойти совсем на немного отставшего AT&T, которому присуждено второе место.

PCMag провели ежегодный тест мобильных сетей в США: 5G все еще значительно уступает 4G по скорости


Главные выводы, которые были сделаны в ходе исследования: основной упор операторы в США все еще делают на предоставление сервиса в сетях 4G LTE. Второй важный вывод этого года: сети 5G еще достигли уровня, которого от них ждут; во многих местах США 5G работает медленнее, чем 4G.

Многие задаются вопросом: «Как это может быть правдой?» В конце концов, все операторы весь год только и говорили о невероятно высоких скоростях, на которые способен 5G. Отчет PC Mag показывает, что по крайней мере на текущий момент это утверждение не соответствует истине.

PCMag провели ежегодный тест мобильных сетей в США: 5G все еще значительно уступает 4G по скорости


Эксперты PC Mag отмечают, что при определенных обстоятельствах работа в сетях 5G действительно будет очень быстрой. Однако в 2020 году это почти нереальная ситуация, чтобы отыскать такое место в США.

Самую высокую, максимальную скорость загрузки демонстрирует сеть Verizon - около 2 Гбит/с. Однако исследователи PCMag отмечают, что только 4% площади покрытия сети имеют поддержку 5G. Это является следствием того, что Verizon использует сеть 5G в миллиметровом диапазоне. В этих условиях дальность распространения доступа к сети от базовой станции очень невысокая, поэтому добиться высокой скорости загрузки можно только находясь рядом с БС.

В то же время у операторов AT&T и T-Mobile развернуты сети 5G, которые работают на приблизительно тех же частотах, что и LTE. У низкополосных сетей есть своя проблема: хотя они гораздо более доступны, но скорость их работы может быть даже медленней, чем LTE.



Оператор AT&T поддерживает доступ к 5G на 38% своих развернутых сетей для протестированных областей. Скорость доступа на этих участках может достигать 400 Мбит/с. Однако обычно такой уровень не наблюдается. Для сетей 5G зарезервирован лишь совсем небольшой участок спектра на частоте 850 МГц. Поскольку данные передаются сразу на нескольких частотных линиях, то в 21 из 22 протестированных точках реальные скорости загрузки 5G были ниже, чем у 4G. LTE получило преимущество за счет агрегирования частотных полос. В результате сети 4G AT&T показывают довольно резвую загрузку, выше чем для 5G.

Компромиссное решение реализации сети 5G предлагает также T-Mobile. В настоящее время этот оператор использует интегрированный частотный набор на 600 МГц для НЧ диапазона, поэтому реальные скорости в 5G часто были значительно ниже, чем 4G. На некоторых рынках он был медленнее, чем даже 4G у T-Mobile. Однако в некоторых местах, где у компании есть лицензия на более широкий спектр, все работало значительно быстрее.

Сети T-Mobile также демонстрируют преимущество в среднем диапазоне частот для сетей 5G над тем, что показывает Sprint на частоте 2,5 ГГц. Но этот оператор только приступил к развертыванию 5G, поэтому пока рано говорить о его возможностях в 5G. Например, в таких местах, как Вашингтон, округ Колумбия, или Филадельфия, где были выделены новые частоты, сети 5G работали намного быстрее, чем на 4G.



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