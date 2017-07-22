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Google Area 120 выпустил приложение Orion WiFi для автоматического переключения телефонов на Wi-Fi

14 сентября 2020, 09:04




Внутренний бизнес-инкубатор Google - подразделение Google Area 120 объявило о выпуске приложения Orion WiFi. Его назначение - автоматически подключать пользователя к точкам доступа Wi-Fi для передачи трафика, который до этого направлялся через мобильную сеть.

Как отмечается в материалах анонса, выпуск приложения Orion WiFi имеет и определенный коммерческий поворот, поскольку может заинтересовать сетевых операторов и подтолкнуть их к развитию наземных сетей WiFi-доступа.

Google Area 120 выпустил приложение Orion WiFi для автоматического переключения телефонов на Wi-Fi


Идея переключения между сотовой сетью и сетью Wi-Fi не нова, поскольку телефоны уже давно способны делать это. Однако до сих пор это было возможно, когда поблизости была известная пользователю точка доступа. Google же предлагает теперь больше. У Orion WiFi есть две особенности, которые делают эту идею значительно интереснее для рынка.

Во-первых, это происходит незаметно, автоматически, даже если пользователь не знает об этом. Это особенно важно, потому что пользователь даже не знает имени точки доступа, к которой будет подключен.

Смысл работы приложения Orion WiFi состоит в том, что фактически оно передает принятие решения о выборе точки операторам связи, определяя, действительно ли сигнал Wi-Fi сильнее сигнала сотовой связи, в противном случае лучше продолжать использовать мобильные данные. Разработчики отмечают, что, несмотря на передачу трафика в другую сеть, Orion WiFi гарантирует, что посторонние не смогут получить доступ к интернет-трафику пользователей.

Во-вторых, в отличие от аналогичных попыток реализовать подобные схемы передачи трафика в прошлом, Orion WiFi фактически дает сетевым операторам и операторам связи контроль над управлением как опцию, способствующую росту качества передачи данных. Это означает, что операторы связи могут предлагать новую функцию своим абонентам как опцию тарифа, например, за определенную плату.



Для реализации новой опции операторам потребуется взаимодействовать с владельцами точек доступа, предоставляющим открытый доступ к сети Wi-Fi. Фактически это означает рождение нового, потенциально выгодного делового партнерства между операторами и другими участниками рынка.

На первых порах, область поддержки Orion WiFi будет ограничена территорией США. О дальнейших планах пока не сообщается.



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