14 сентября 2020, 10:25
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Китайская компания CHUWI собирается запустить , который будет предлагать купоны, скидки, подарки и многие другие акции, а также представит 3 новых продукта, включая LarkBox pro, HiPad X и GemiBook.
масштабный фестиваль скидок Brand Fest на AliExpress
Купоны
Во время мероприятия вы можете получить купоны на 5 и 10 долларов, а HiPad X также имеет эксклюзивную скидку в 20 долларов по купону BRANDFEST20.
Эксклюзивные скидки для подписчиков магазина
- Giveaway: Комментирующие имеют шанс получить AeroBook Plus, HiPad X и аксессуары.
- Buy one get one: получить Hi-Dock при покупке новых продуктов CHUWI.
- Купон для подписчика: купон на 5 долларов для подписчиков магазина CHUWI.
Новинки
LarkBox - самый маленький мини-компьютер 4K
0,16 л | Intel J4115 | 6GB+128GB | 4K Output
Larkbox собрал миллион долларов на платформе Indiegogo. Он оснащен процессором Intel J4115, 6 ГБ ОЗУ, 8 ГБ внутренней памяти и поддерживает воспроизведение видео 4K. Цена - 169 долларов.
HiPad X - 10,1-дюймовый планшет 2-в-1
10,1-дюймовый HD-экран | 6 ГБ + 128 ГБ UFS | Dual 4G LTE | Android 10
HiPad X оснащен 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD, 8-ядерным процессором Helio, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти UFS и поддерживает стилус (1024 уровней давления).
HiPad X стоит всего 199,99 долларов, и вы также можете воспользоваться скидкой в 20 долларов по купону BRANDFEST20.
GemiBook - экономичный ноутбук с 13-дюймовым экраном с разрешением 2K
13-дюймовый экран 2K | Соотношение сторон 3:2 | Intel J4115 | 12 ГБ + 256 ГБ
GemiBook оснащен 13-дюймовым экраном 2K IPS с соотношением сторон 3:2, процессором Intel J4115, 12 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ. Ноутбук стоит всего 299 долларов.
Вы можете узнать больше информации о CHUWI Brand Fest .
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