NVIDIA и SoftBank Group Corp. (SBG) объявили об окончательном соглашении, согласно которому американская корпорация NVIDIA приобретает британскую компанию ARM Limited у SoftBank за 40 миллиардов долларов. Напомним, что четыре года назад, в 2016 году, британскую компанию Arm купил конгломерат SoftBank за 31 миллиард долларов. Сделку по приобретению ARM планируется закрыть через год, в сентябре 2021 года.
Хотя ARM становится частью NVIDIA, британская компания продолжит использовать свою модель открытого лицензирования. Она будет работать как самостоятельное подразделение NVIDIA, его штаб-квартира останется в Великобритании. Как заявил представитель ARM, компания «сохранит глобальный нейтралитет для клиентов».
NVIDIA намерена сохранить имя бренда ARM, его независимость и идентичность. Интеллектуальная собственность ARM останется зарегистрированной в Великобритании.
Технологии ARM в настоящее время используются в процессорах для мобильных устройств нескольких компаний, включая Samsung, Apple и Qualcomm. Более того, Apple недавно объявила о своем намерении перейти на чипы, построенные на архитектуре Arm, и применять их для будущих компьютеров Mac. С другой стороны, Microsoft уже делает свои системы Surface на базе ARM, а в мае этого года добавила к своей системе Windows 10 Desktop возможность работать на компьютерах под управлением процессоров ARM64. Microsoft отмечает, что архитектура ЦП ARM обладает энергосберегающими свойствами, что позволяет этим компьютерам работать от аккумулятора весь день и поддерживать мобильные сети передачи данных.
Эти предпосылки позволяют сделать вывод, что в будущем акции британской компании, скорее всего, будут только расти в цене, как это было с момента приобретения SoftBank.
В то же время, NVIDIA до сих пор активно не развивалась в направлении мобильного оборудования. Она оставалась ведущим производителем графических процессоров и производит линейку мобильных чипсетов Tegra, используемых в таких устройствах, как Nintendo Switch.
Свое приобретение компания NVIDIA позиционирует как начало нового этапа вычислений на основе искусственного интеллекта.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".