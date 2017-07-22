Компания GIGABYTE представила новую версию твердотельного накопителя AIC SSD AORUS Gen4 емкостью 2 Тбайт. Изделие представляет собой системную плату, наподобие видеокарты, с интерфейсом PCI-Express 4.0 x16. Оно оснащено четырьмя модулями M.2 PCIe Gen 4 x4, представляющими собой четыре предустановленных твердотельных накопителя AORUS Gen4 M.2 NVMe емкостью по 500 Гбайт.
Для работы моделей необходима системная платформа с сегментацией передачи данных по линиям PCIe. Эту возможность поддерживают большинство современных платформ, выпущенных начиная с 2016 года. Используемая ОС должна поддерживать NVMe RAID.
Используемый компонент переходной платы с твердотельным накопителем AORUS Gen4 AIC поддерживает базовую логику, которая позволяет управлять расположенным на борту платы вентилятором, опираясь на текущие показания температуры диска. Активность диска отражается с помощью LED-индикаторов.
Внутри платы установлен медный радиатор в виде моноблока, который отводит тепло от всех четырех накопителей.
Каждый из четырех установленных внутри накопителей M.2 NVMe оснащен 96-слойной флэш-памятью 3D TLC NAND и контроллером Phison E16.
При соответствующем выборе RAID-системы для NVMe такая карта обеспечивает максимальную производительность до 15 000 Мбайт/с при последовательном чтении и до 9 500 Мбайт/с для последовательной записи. Производительность произвольного доступа оценивается максимальным уровнем до 425 000 операций произвольного чтения 4K IOPS и до 440 000 операций произвольной записи IOPS в формате 4K.
GIGABYTE предоставляет на накопитель 5-летнюю гарантию.
Цену компания не раскрыла.
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