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Huawei показала новый логотип «Powered by HarmonyOS»

14 сентября 2020, 14:36




На недавно завершившейся конференции Huawei Developer Conference 2020 компания Huawei представила новую версию созданной ею ОС HarmonyOS 2.0. Эта операционная система будет работать на устройствах различного типа.

Рассказывая об экосистеме совместимых устройств, Huawei показала изображение логотипа, которым планируется маркировать все совместимые устройства, где будет установлена новая ОС Huawei.

Huawei показала новый логотип «Powered by HarmonyOS»


Эксперты сразу отметили, что использованный логотип «Powered by HarmonyOS» сильно похож на логотип «Powered by Android».

С опубликованного слайда легко понять, что HarmonyOS будет использоваться для различных продуктов, включая умные часы, автомобили, наушники, ноутбуки, интеллектуальные колонки, смарт-телевизоры и смартфоны. Через эти устройства, в свою очередь, будут управляться другие продукты Huawei, входящие в экосистему умного дома. Ожидается, что новое изображение логотипа будет появляться при загрузке устройств, а также на коробках, в которых они будут продаваться в розничных магазинах.

Huawei показала новый логотип «Powered by HarmonyOS»


В линейке Huawei уже есть продукты, работающие под управлением новой ОС. В прошлом году был анонсирован смарт-телевизор Huawei Vision с дисплеем на квантовых точках и разрешением 4K. В ближайшие дни, 19 сентября, Huawei планирует анонсировать телевизор на базе HarmonyOS - он будет доступен по всему миру.



С будущего года на рынке появятся смартфоны на базе HarmonyOS.

Huawei уже объявила, что работает с компаниями-партнерами, такими как Midea, над запуском устройств умного дома, которые также будут работать также под управлением HarmonyOS.



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