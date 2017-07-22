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Конкурс на THG.ru: Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!

14 сентября 2020, 23:59


С 14 по 20 сентября редакция THG.ru и компания Seagate проводят конкурс, победитель которого получит жёсткий диск Seagate Exos X16 10TB. Ну а чтобы стать участником конкурса, достаточно оставить комментарий в соответствующей ветке форума с объяснением того, почему вы хотите выиграть накопитель.

Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!


Сделав это, вы получите возможность выиграть жёсткий диск Seagate Exos X16 10TB, превосходно подходящий для самых разных сценариев использования, начиная от гипермасштабируемых приложений и облачных ЦОДов и заканчивая стандартными внешними массивами хранения данных корпоративного класса.

Этот жёсткий диск не только обеспечивает невысокую общую стоимость владения, но и предлагает 3-уровневую защиту, позволяя предотвратить несанкционированный доступ и обезопасить данные.

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