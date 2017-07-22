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Графическая карта нового поколения NVIDIA Quadro RTX на базе Ampere будет иметь 10752 ядра CUDA и 48 Гбайт памяти

15 сентября 2020, 09:05




В сети появилась неофициальная информация о флагманской графической карте нового поколения NVIDIA Quadro RTX. Этот продукт можно смело отнести к устройствам профессионального класса.

По всей видимости, ее аппаратная начинка (SKU) будет использовать 8-нм процессорный модуль «GA102» - такой же установлен в GeForce RTX 3090. Однако внутри модуля будет разблокирован ряд новых опций.

Уже сегодня есть все предпосылки, чтобы утверждать, что новая графическая плата будет иметь 10 752 ядра CUDA. Другими словами, у нее будет ровно на один вычислительный блок TPC (две SM) больше, чем имеется у RTX 3090. Имея на борту 84 расчетных блока SM (42 TPC), процессорная часть платы Quadro RTX будет насчитывать 84 ядра RT, 336 ядер Tensor и 336 блоков TMU.

На фото - Quadro RTX 5000 предыдущего поколения.

На фото - Quadro RTX 5000 предыдущего поколения.


Выбор в вопросах оснащения памятью своего будущего флагмана Quadro RTX достаточно интересен. NVIDIA отдает предпочтение объему устанавливаемой памяти взамен акцента на пропускную способность (быстродействие). Это предпочтение обосновано для использования карты под задачи профессиональной визуализации, где приходится иметь дело с большими наборами данных.



Новая флагманская карта будет оснащена 48 Гбайт обычной памяти GDDR6 с тактовой частотой, достаточной для передачи данные со скоростью 16 Гбит/с через интерфейс шириной 384 бит. В результате, общая пропускная способность памяти должна достигать 768 Гбайт/с.

Максимальная частота в Турбо-режиме GPU Boost составляет 1860 МГц.

О времени выхода карты на рынок пока нет никаких данных.



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