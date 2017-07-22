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Исследование: депрессию можно обнаружить по колебаниям пульса

15 сентября 2020, 10:25




Новое исследование, представленное на виртуальном конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии, показало, что отслеживая колебания частоты пульса в течение 24 часов, можно с высокой достоверностью обнаружить состояние депрессии, в которое впадает человек.

Исследователи отметили, что проведенный ими эксперимент пока носит предварительный характер. Он, безусловно, еще не позволяет делать однозначные выводы и требует дополнительной проверки. Однако полученные результаты являются многообещающими. Они указывают на новый биомаркер, который можно легко интегрировать в системы мониторинга пациентов, а также использовать в работе умных часов.

Отмечается, что на частоту сердечных сокращений человека влияет огромное количество факторов. Поэтому выявить по частоте пульса зависимость только по одной ассоциации крайне сложно. Тем не менее, даже небольшое количество проведенных исследований выявило убедительную связь между депрессией и вариабельностью сердечного ритма.

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В группу испытуемых в рамках исследования было отобрано 16 человек, которым был поставлен диагноз серьезного депрессивного расстройства. Вторая фокус-группа была составлена из 16 здоровых людей. Отслеживание участников контрольной группы проводилось в течение четырех дней с помощью небольшого носимого устройства, которое непрерывно записывало данные о частоте пульса.



«Мы обнаружили, что у людей с депрессией была более высокая исходная частота пульса, а вариации частоты были менее выраженными, как мы и ожидали, - отметил Кармен Шивек, ведущий исследователь проекта из Университета Гете. - В среднем, у пациентов с депрессией частота пульса примерно на 10-15 ударов в минуту выше, чем у здоровых людей» .

Заключительная часть исследования была связана с тестированием компьютеризированной системы классификации. Требовалось выяснить, можно ли идентифицировать депрессивных субъектов среди здоровых людей исключительно на основе данных о частоте пульса. Оказалось, что данные об изменениях частоты пульса являются наиболее эффективными маркерами, указывающими на возникновение состояния депрессии у человека.



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