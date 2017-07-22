Согласно последним сообщениям, китайский владелец социального видео-приложения TikTok, компания Bytedance, отказалась от продажи своего сервиса и выбрала компанию Oracle в качестве технологического партнера TikTok в США. Однако TikTok не будет продан. Китайская компания ByteDance заявила, что не будет продавать TikTok никому - ни Oracle, ни Microsoft. Она также не будет передавать свой исходный код.
В этой непростой ситуации Oracle пытается решить сложную задачу и провести сделку. Если сделка состоится, Oracle станет составляющей частью бизнеса TikTok в США, и тем самым будет решена проблема участия американской компании в предоставлении сервиса на территории США.
Oracle подтвердила, что соответствующее соглашения с ByteDance достигнуто. В частности, было заявлено: «Oracle подтверждает, что ByteDance подала соответствующее предложение в Министерство финансов США в минувшие выходные. Согласно этому предложению, Oracle становится надежным технологическим партнером компании». Сообщается также, что сделка все еще находится на стадии ожидания получения одобрения со стороны правительствам США. В то же время, стоимость акций Oracle уже выросла вчера на 6,86%.
В нынешней ситуации интересна ситуация с Microsoft. Корпорация полностью исключена из числа участников. Соответствующее заявление уже сделали ее представители.
Такой поворот событий стал результатом действий, предпринятых ранее китайским правительством. Две недели назад оно внесло изменения в правила экспортного контроля за технологиями. В частности, теперь в новой редакции ограничивается экспорт технологий, под которые подпадают алгоритмы TikTok.
Вслед за выходом этих поправок Bytedance сразу же заявила, что будет строго соблюдать китайские законы. По словам представителя правительства Китая, «ByteDance может продавать любые свои продукты, связанные с TikTok, но на продажу алгоритмов наложен запрет». Поскольку без своего алгоритма TikTok технически не представляет никакой ценности, можно делать однозначные выводы.
Источник, знакомый с технологической стороной продукта, заявил, что ByteDance использует один и тот же исходный код для TikTok во всех странах и регионах, внося только отдельные изменения для разных рынков. «Теоретически команда из США может скопировать алгоритм, но требуется время, чтобы заставить пользователей сделать то же самое...» (имеется в виду - перейти на продукт с другим брендом, но аналогичным содержанием).
Введенные Китаем алгоритмические ограничения вынудили всех потенциальных покупателей (включая Microsoft) пересмотреть свои планы и оценки. Не имея возможности купить алгоритм, Microsoft автоматически попала в ситуацию, когда она не могла соблюсти свои обязательства, касающиеся вопросов национальной безопасности.
Со слов источника, знакомого с сутью вопроса, в начале переговоров по сделке планы Microsoft были очень амбициозными, гораздо амбициознее планов Oracle.
Приобретение TikTok могло способствовать тому, что Microsoft получила бы еще больше влияния на американских покупателей, получив возможность общаться с ними напрямую и ежедневно. Пока эта область ограничена для Microsoft только игровым бизнесом Xbox. Если Microsoft смогла бы стать покупателем TikTok, то она получила бы огромные по своему содержанию Большие данные о молодых пользователях, прежде всего, женщинах США, о которых в настоящее время у Microsoft недостаточно информации. Эти данные несомненно стали бы для нее сокровищницей.
В то же время, на данный момент еще нет никаких гарантий, что правительство США одобрит сделку между Oracle и TikTok. Поэтому считать вопрос решенным пока рано.
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