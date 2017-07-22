РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TikTok не продается: сервис будет доступен в США на правах технологического партнерства с Oracle

15 сентября 2020, 17:12




Согласно последним сообщениям, китайский владелец социального видео-приложения TikTok, компания Bytedance, отказалась от продажи своего сервиса и выбрала компанию Oracle в качестве технологического партнера TikTok в США. Однако TikTok не будет продан. Китайская компания ByteDance заявила, что не будет продавать TikTok никому - ни Oracle, ни Microsoft. Она также не будет передавать свой исходный код.

В этой непростой ситуации Oracle пытается решить сложную задачу и провести сделку. Если сделка состоится, Oracle станет составляющей частью бизнеса TikTok в США, и тем самым будет решена проблема участия американской компании в предоставлении сервиса на территории США.

TikTok не продается: сервис будет доступен в США на правах технологического партнерства с Oracle


Oracle подтвердила, что соответствующее соглашения с ByteDance достигнуто. В частности, было заявлено: «Oracle подтверждает, что ByteDance подала соответствующее предложение в Министерство финансов США в минувшие выходные. Согласно этому предложению, Oracle становится надежным технологическим партнером компании». Сообщается также, что сделка все еще находится на стадии ожидания получения одобрения со стороны правительствам США. В то же время, стоимость акций Oracle уже выросла вчера на 6,86%.

В нынешней ситуации интересна ситуация с Microsoft. Корпорация полностью исключена из числа участников. Соответствующее заявление уже сделали ее представители.

Такой поворот событий стал результатом действий, предпринятых ранее китайским правительством. Две недели назад оно внесло изменения в правила экспортного контроля за технологиями. В частности, теперь в новой редакции ограничивается экспорт технологий, под которые подпадают алгоритмы TikTok.

Вслед за выходом этих поправок Bytedance сразу же заявила, что будет строго соблюдать китайские законы. По словам представителя правительства Китая, «ByteDance может продавать любые свои продукты, связанные с TikTok, но на продажу алгоритмов наложен запрет». Поскольку без своего алгоритма TikTok технически не представляет никакой ценности, можно делать однозначные выводы.

Источник, знакомый с технологической стороной продукта, заявил, что ByteDance использует один и тот же исходный код для TikTok во всех странах и регионах, внося только отдельные изменения для разных рынков. «Теоретически команда из США может скопировать алгоритм, но требуется время, чтобы заставить пользователей сделать то же самое...» (имеется в виду - перейти на продукт с другим брендом, но аналогичным содержанием).



Введенные Китаем алгоритмические ограничения вынудили всех потенциальных покупателей (включая Microsoft) пересмотреть свои планы и оценки. Не имея возможности купить алгоритм, Microsoft автоматически попала в ситуацию, когда она не могла соблюсти свои обязательства, касающиеся вопросов национальной безопасности.

Со слов источника, знакомого с сутью вопроса, в начале переговоров по сделке планы Microsoft были очень амбициозными, гораздо амбициознее планов Oracle.

TikTok не продается: сервис будет доступен в США на правах технологического партнерства с Oracle


Приобретение TikTok могло способствовать тому, что Microsoft получила бы еще больше влияния на американских покупателей, получив возможность общаться с ними напрямую и ежедневно. Пока эта область ограничена для Microsoft только игровым бизнесом Xbox. Если Microsoft смогла бы стать покупателем TikTok, то она получила бы огромные по своему содержанию Большие данные о молодых пользователях, прежде всего, женщинах США, о которых в настоящее время у Microsoft недостаточно информации. Эти данные несомненно стали бы для нее сокровищницей.

В то же время, на данный момент еще нет никаких гарантий, что правительство США одобрит сделку между Oracle и TikTok. Поэтому считать вопрос решенным пока рано.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

Читайте также:

  • NVIDIA купила ARM за 40 миллиардов долларов
  • Samsung обратилась к Правительству США с запросом на продолжение поставок чипов для Huawei
  • Samsung, LG и SK Hynix прекратят поставки дисплейных панелей и процессоров для Huawei
  • Крупнейший китайский производитель чипов SMIC может попасть под санкции США
  • MediaTek выпустила для США чипы Dimensity 1000C с поддержкой 5G

    • следующая новость
    realme представил смартфон C15 с аккумулятором 6000 мАч, игровой смартфон 6s и TWS наушники Buds Q

    предыдущая новость
    Qualcomm ведет разработку нового флагманского 7 нм чипа с ядрами A77 и A55

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Конкурс на THG.ru: Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 сентября, 2020

    Конкурс на THG.ru: Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!

    Apple Time Flies 2020: анонс умных часов Apple Watch Series 6 для фитнеса, здоровья и всех членов семьи

    realme представил смартфон C15 с аккумулятором 6000 мАч, игровой смартфон 6s и TWS наушники Buds Q

    TikTok не продается: сервис будет доступен в США на правах технологического партнерства с Oracle

    Qualcomm ведет разработку нового флагманского 7 нм чипа с ядрами A77 и A55

    Исследование: депрессию можно обнаружить по колебаниям пульса

    Графическая карта нового поколения NVIDIA Quadro RTX на базе Ampere будет иметь 10752 ядра CUDA и 48 Гбайт памяти

    14 сентября, 2020

    Huawei показала новый логотип «Powered by HarmonyOS»

    GIGABYTE объявил о выпуске твердотельного накопителя AORUS Gen4 AIC SSD емкостью 2 Тбайт

    NVIDIA купила ARM за 40 миллиардов долларов

    CHUWI Brand Fest: океан скидок и новинок

    Google Area 120 выпустил приложение Orion WiFi для автоматического переключения телефонов на Wi-Fi

    13 сентября, 2020

    PCMag провел ежегодный тест мобильных сетей в США: 5G все еще значительно уступает 4G по скорости

    11 сентября, 2020

    Apple заказала у Samsung выпуск большой партии складных дисплейных матриц

    Смартфоны HUAWEI и HONOR получили push-поддержку в России благодаря решениям mfms

    Обзор PDF-редактора Wondershare PDFelement: доступная альтернатива Adobe Reader

    Anker выпустила настольную медиа-док-станцию PowerExpand 12-в-1 USB-C PD Media Dock

    Новый патент Apple обеспечит водонепроницаемость iPhone даже при серфинге в море

    10 сентября, 2020

    Анонс Huawei Watch GT2 Pro: флагманские умные часы с полным контролем за здоровьем пользователя

    Huawei представила первые в мире TWS-наушники с интеллектуальной системой динамического шумоподавления

    ССЫЛКИ