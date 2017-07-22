Компания realme объявила о доступности для российского рынка новых передовых технологических и продуктовых разработок - первого в мире смартфона realme C15 с аккумулятором емкостью 6000 мАч, игрового смартфона realme 6s с квадрокамерой и беспроводных TWS наушников realme Buds Q в форме морской гальки.
Смартфон realme C15
Смартфон realme C15с
Модель realme C15 является прямым примером инновационных наработок компании в области обеспечения сверхдлительного времени автономной работы. Это первый в мире смартфон, который несет невероятно мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Модель поддерживает до 46 часов непрерывной работы в режиме разговора или до 28 часов при просмотре роликов в YouTube. Время работы смартфона в режиме ожидания достигает 57 дней.
Модель realme C15 поддерживает также режим свервысокого энергосбережения Super Power Saving Mode. Он позволяет смартфону работать в самом экономном режиме и при этом сохранять функциональность за счет запуска только шести активных приложений, выбранных пользователем.
При эксплуатации realme C15 в режиме Super Power Saving Mode смартфон способен проработать 2,9 дня, обеспечить воспроизведение роликов с YouTube в течение 1,73 часа, или поддерживать до 2,45 часа разговоров, израсходовав при этом всего лишь 5% емкости аккумулятора.
Инновационность модели realme C15 подчеркивает ее яркий дизайн с геометрическими градиентными узорами, а также мини-каплевидный вырез и узкие рамки на 6,5-дюймовом дисплее, которые делают экран практически безрамочным.
В новом смартфоне впервые используется квадрокамера с поддержкой режима ночной съемки, в которой также установлен сверхширокоугольный модуль, что делает смартфон еще более продвинутым и модным устройством в линейке продуктов семейства realme. Кроме того, благодаря чипу NFC у пользователей появится возможность бесконтактной оплаты.
Поскольку смартфон оснащен аккумулятором большой емкости, еще более важное значение обретает возможность быстрой зарядки. В модели realme C15 реализована поддержка быстрой зарядки 18 Вт, благодаря чему вы можете зарядить аккумулятор телефона на 25%, или примерно на 1500 мАч всего за 30 минут, что обеспечит вам несколько часов работы. В режиме Super Power Saving Mode вы можете дополнительно к фактическому времени работы получить, например, на 104 минуты дольше просмотров на YouTube или на 108 минут дольше общения в WhatsApp.
realme С15 поступит в продажу 22 сентября в комплектации 4/64 ГБ по специальной цене 10 990 рублей, которая будет действовать до 12 октября. Модель будет доступна у следующих партнеров: Беру, М.Видео, Онлайнтрейд, Связной, Ситилинк, DNS, Tmall, Wildberries и др.
Игровой смартфон realme 6s
Игровой смартфон realme 6s
Вторая новинка realme на российском рынке - это игровой смартфон realme 6s, являющийся продолжением популярной серии смартфонов realme 6.
Модель realme 6s оснащена 6,5-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, встроенной в экран фронтальной камерой, основной квадрокамерой на 48 Мп, быстрой зарядкой на 30 Вт и мощным игровым процессором MediaTek Helio G90T. По оценкам производителя, модель подходит для игр и ярких фото, а доступная цена позволяет стать ее обладателем большему числу пользователей.
Для создания ярких селфи-снимков в realme 6s используется встроенная в экран 16-мегапиксельная камера с апертурой F2.0. Она поддерживает умный режим бьютификации, режим HDR-селфи, съемку видео с разрешением 1080p и частотой кадров 30 FPS.
Но самое привлекательное в этой модели - это флагманская квадрокамера, состоящая из 48-мегапиксельного основного модуля, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля с углом обзора 119°, макромодуля и монохромного датчика глубины. Такой арсенал позволяет делать фото на профессиональном уровне. Высокое качество снимков обеспечивает передовой процессор обработки изображений и система многокадрового шумоподавления, что позволяет делать качественные снимки даже ночью.
Вторая привлекательная особенность модели realme 6s - это игровой 12 нм процессор MediaTek Helio G90T. Для модели realme 6s были обновлены CPU, GPU, использовано супербыстрое ОЗУ и мощный ИИ, что позволяет мобильным геймерам получить плавную анимацию даже в ресурсозатратных играх.
Более того, realme 6s поддерживает режим HyperBoost, который позволяет увеличить производительность смартфона во время игровых сессий, повышает скорость отклика, а также повышает стабильность частоты обновления кадров (FPS).
realme 6s поступит в продажу 22 сентября в комплектации 6/128 ГБ по специальной цене 17 990 рублей (от 19 990), которая будет действовать до 12 октября. Модель будет доступна у следующих партнеров: Беру, М.Видео, Онлайнтрейд, Связной, Ситилинк, DNS, Tmall, Wildberries и др.
Первая модель TWS наушников realme Buds Q в форме морской гальки
Первая модель TWS наушников realme Buds Q в форме морской гальки
Кроме того, realme представил свою первую модель беспроводных TWS наушников realme Buds Q, выполненных в форме морской гальки. Наушники были созданы совместно с Жозе Леви (José Lévy), дизайнером, работающим с Hermès.
Жозе Леви и команда realme создали наушники, являющиеся настоящим шедевром - они имеют органичные очертания и полностью соответствуют форме ушей. Каждый наушник весит всего 3,6 грамма.
Наушники realme Buds Q идеально подходят для повседневного использования и обеспечивают до 20 часов работы от одной подзарядки. Они оснащены крупным динамиком диаметром 10 мм и обеспечивают низкое время задержки всего на 119 мс. Наушники realme Buds Q представлены в моделях 2 цветов: белый жемчуг (Quite White) и черный жемчуг (Quite Black).
Наушники realme Buds Q стали первым продуктом, над дизайном которых Жозе Леви работал совместно со студией realme Design Studio. Находя вдохновение в природе, Жозе Леви действует весьма смело и привносит новые идеи и элементы в свой дизайн. При работе над наушниками источником вдохновения для Жозе Леви послужила морская галька на побережье Нормандии, где он часто бывал в детстве. Именно изогнутые очертания морской гальки нашли отражение в дизайне reame Buds Q. Это позволило гармонично совместить природное начало с высокими технологиями и сделать эти наушники модным аксессуаром со своим собственным характерным дизайном.
В этой модели используется лучший в своем классе 10-миллиметровый драйвер с блоком усиления низких частот, а также специальная полимерная композитная диафрагма, выполненная из PEEK для исключительно чистого воспроизведения средних и высоких частот и полиуретана (PU) для мощного мягкого баса. Кроме того, наушники соответствуют стандарту водонепроницаемости IPX4, что делает их более долговечными и защищает от брызг, капель дождя и пота.
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