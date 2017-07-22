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Apple Time Flies 2020: анонс умных часов Apple Watch Series 6 для фитнеса, здоровья и всех членов семьи

15 сентября 2020, 23:00




Компания Apple провела сегодня свое первое в этом сезоне крупное мероприятие, которое ознаменовалось рядом громких анонсов. Ивент получил название «Time Flies». Apple старалась сделать акцент в пользу обновления гаджетов, предложив новые модели смарт-часов Apple Watch Series 6, планшет iPad и новый мощный планшет iPad Air. Они отличаются высокой мощностью, производительностью и функциональностью, знаменуют собой новый уровень продуктов Apple, выход на рынок нового программного обеспечения и даже новых услуг.

Если говорить кратко, то открытиями ивента стали новые часы Apple Watch Series 6, недорогая модель Apple Watch SE, а также две новые модели планшетов iPad.

Apple Time Flies 2020


Многие поклонники бренда ждали, конечно же, выпуска самого популярного продукта Apple - iPhone 12. Однако эта модель так и не была представлена. Интрига сохраняется.

Отличительная особенностью ивента этого года - это отсутствие прессы. Мероприятие проводилось в онлайн-формате из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Виртуальное мероприятии е транслировалось онлайн, но Apple не акцентировала на этом внимания.

Apple Watch Series 6


Apple Watch Series 6

Новые умные часы, слухи о которых уже ни раз были центром новостных заметок на THG.ru, наконец вышли официально. Первое, на что обращает внимание, - это новые цвета моделей, отделка из алюминиевого сплава и многофункциональность, нацеленная на фитнес, здоровье и семейный формат применения.

Apple Watch Series 6


Новый датчик в Apple Watch Series 6 впервые позволяет измерять содержание кислорода в крови. Это - важный фактор борьбы с заболеваниями в эпоху пандемии коронавируса. Apple быстро отреагировала на угрозу и внедрила новую систему, получившую рекомендацию медиков.

По данным клиники Мэйо, здоровый уровень кислорода в крови составляет 95% или выше, а COVID-19 влияет на легкие и снижает уровень насыщения крови кислородом. Другими словами, Apple Watch могут дать раннее предупреждение о возможной коронавирусной инфекции. Поскольку опасность еще сохраняется, вопрос о необходимости покупки такого средства «раннего предупреждения» возникает совершенно спонтанно.

Apple Watch Series 6


Возможности датчика уровня кислорода дополняет датчик уровня пульса. Он также помогает следить за состоянием здоровья, но при этом не ограничивает применение только болезнями. Этот датчик помогает планировать тренировки, совершать восхождения, заниматься фитнесом. Вместе с датчиком-высотомером они составляют полезную пару для укрепления здоровья.

Часы Apple Watch Series 6 оснащены новым чипсетом S6 с новым, улучшенным, постоянно включенным Always-On дисплеем. По данным Apple, его яркость выше в 2,5 раза, чем у прежней модели.

Много разнообразия привнесено в дизайн Apple Watch. В недрах применяемой ОС watchOS 7 предложено много новых вариантов циферблатов, что не ограничивает выбора пользователя, позволяя ему проявить свою индивидуальность. Более того, разработкой циферблатов теперь могут заниматься независимые разработчики, которые могут придать собственный уникальный вид часам Apple Watch.



Большое внимание во время презентации было уделено выбору ремешков Solo Loop и Braided Solo Loop. Это - ремешки без застежек и пряжек, которые Apple представляет вместе с новыми часами Apple Watch Series 6. Вместо использования традиционной застежки, они растягиваются так, чтобы можно было удобно держать их в руке.

Большое внимание было уделено новой функции Family Setup («Семейная настройка»). Она позволяет настроить Apple Watch для ребенка или пожилого человека, у которого нет собственного iPhone. Теперь достаточно купить каждому свой экземпляр часов Apple Watch, и они смогут работать все вместе с основным, «семейным» iPhone. До сих пор для работы каждого экземпляра часов Apple Watch требовалось сопряжение с го собственным смартфоном iPhone.

Apple Watch Series 6


Цены на новые модели Apple Watch Series 6 начинаются с 399 долларов. Предварительные заказы принимаются уже сегодня, а фактический выпуск Apple Watch Series 6 состоится в эту пятницу, вместе со всеми остальными моделями, представленными на мероприятии.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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