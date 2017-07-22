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Доступные умные часы Apple Watch SE: в чем отличие от Apple Watch Series 6?

16 сентября 2020, 08:51




Вторым значимым анонсом виртуального мероприятия Apple Time Flies 2020 стали умные часы Apple Watch SE. Новая модель Apple Watch SE - это урезанная версия Apple Watch Series 6.

Что сделала Apple? Вместо того, чтобы оставлять модель предыдущего поколения доступной для продаж в течение следующего года по сниженной цене, Apple решила предложить более дешевую модель SE, сохранив ее в качестве более дешевой альтернативы в течение нескольких лет, помогая рынку переходить на свой основной продукт - Apple Watch Series 6.

умные часы Apple Watch SE - в чем отличие от Apple Watch Series 6?


Следует отметить, что Apple продолжит предлагать и более раннюю модель - Apple Watch Series 3, причем даже дешевле, чем новая модель SE. Apple Watch Series 3 по-прежнему будет стоить всего 199 долларов, в то время как новые Apple Watch SE будут стоить от 279 долларов и выше, при этом базовая модель Apple Watch Series 6 будет продаваться по цене от 399 долларов и выше. Т.е. Apple выстраивает для своей линейки умных часов новую модель розничного присутствия.

умные часы Apple Watch SE - в чем отличие от Apple Watch Series 6?




В чем же функциональные отличия Apple Watch SE от основной модели Apple Watch Series 6?

Первое главное отличие - это цена... Звучит немного странно, но стоит сразу понять, что Apple Watch для Apple - это продукт, который помогает показать статус его владельца. Поэтому цена - такая же «функциональная» особенность, как и скажем наличие определенного датчика.

Первое и наверное самое важное отличие Apple Watch SE, по мнению Apple, - это отсутствие средств мониторинга работы сердечных ритмов, ЭКГ, пульса и содержания кислорода в крови. Другими словами, Apple подчеркивает, что если вы - современный человек, который должен заботиться о своем здоровье, то необходимо покупать Apple Watch Series 6. Если же вы еще не «статусный человек», но тоже хотите не отставать от других - то вам нужно идти и покупать Apple Watch SE. Это отражение американской особенности уклада жизни, где медобслуживание - очень значимая статья расходов семейного бюджета. Поэтому такой выбор понятен: Apple Watch - это часы от американского производителя, выпущенные, прежде всего, для американского рынка и его потребителя.

Кстати, именно оценка состояния кислорода в крови является одной из ключевых функций Apple Watch Series 6. Согласно Apple, функция SpO2 покажет количество кислорода, присутствующего в крови владельца часов, всего за 15 секунд. Она позволяет оперативно оценивать риск заражения COVID-19. Поэтому выбор очевиден.

умные часы Apple Watch SE - в чем отличие от Apple Watch Series 6?


Второе важное отличие: у модели Apple Watch SE отсутствует постоянно включенный дисплей и соответственно не используются все технологии энергосбережения, которые необходимы, чтобы эта удобная функция не приводила к расточительной трате питания.

В то же время, Apple Watch Series 6 оснащены улучшенным дисплеем Always-On, который обеспечивает лучшую читаемость при солнечном свете. Apple впервые представила технологию Always-On display в модели Apple Watch Series 5 в 2019 году.

Третья важная особенность Apple Watch SE - в этой модели установлен другой процессор. Модель Apple Watch Series 6 работает на улучшенном процессоре S6, тогда как Apple Watch SE продолжает использовать процессор S5. Apple утверждает, что процессор S6 на 20% быстрее, чем процессор предыдущего поколения. В то же время, как говорят, Apple Watch SE работает в 2 раза быстрее Apple Watch Series 3. Это объясняет весь расклад новой линейки Apple Watch.

умные часы Apple Watch SE - в чем отличие от Apple Watch Series 6?


Четвертая важная особенность - это размер дисплея. Традиционно, по размеру гаджета можно было отличить лучшую модель от обычной. Но в Apple на этот раз решили иначе. «Все должны иметь равные права!» Поэтому в новых часах Apple одинаковый дизайн для обоих направлений Apple Watch - основной и бюджетной. Apple Watch SE будет выпускаться в «традиционных» размерах: 40 мм и 44 мм.

Пятая особенность Apple Watch SE касается набора датчиков. В бюджетной модели будут представлены те же ключевые датчики, которые есть и в модели Apple Watch Series 6 - акселерометр, компас, гироскоп и высотомер. Равенство должно быть равным - этот принцип реализован и в этом выборе.

Тот же принцип поддерживается и в политике сопряжения с базовым смартфоном. Обе модели смарт-часов - бюджетная и базовая - поддерживают возможность использования одного «родительского» смартфона взамен выбора индивидуального смартфона для каждого экземпляра часов. Т.е. новый режим Family Setup работает также и для моделей Apple Watch SE. Обе модели позволяют пользователям звонить и отправлять текстовые сообщения без iPhone.

Следует обратить внимание также на то, что оба клона смарт-часов будут работать на одном и том же программном обеспечении - watchOS 7. Это означает, что покупатели получат такие функции, как отслеживание сна и автоматическое определение мытья рук, а также поддержку новых режимов тренировок. Возможно, Apple могла и сузить выбор покупателей Apple Watch SE, но она этого не сделала. Если покупатель в будущем будет переходить на Apple Watch Series 6,то привыкать к новым функциям он должен уже на стадии владения Apple Watch SE - так посчитали в Apple.

Apple Watch SE также совместимы со всеми ремешками Apple Watch, включая новые варианты ремешка Solo Loop. Для обоих направлений предложены и новые циферблаты.

Но сразу отметим. Важная составляющая экосистемы умных часов Apple - это специальные программы для фитнеса, йоги, здоровья и тренировок. Как они будут отличаться для владельцев разных моделей - не объявлено. Но ясно, что эти функции будут доступны для всех владельцев новых умных часов Apple, как бюджетных, так и базовых моделей. По крайней мере, на территории Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США...

умные часы Apple Watch SE - в чем отличие от Apple Watch Series 6?




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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