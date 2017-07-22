В ходе своего сентябрьского виртуального мероприятия «Time Flies» компания Apple анонсировала, в числе других новинок, обновленные версии планшетов iPad 8-го поколения и iPad Air 4-го поколения.
Apple iPad 8
Рассказывая о новом планшете iPad, Apple сразу подчеркнула новый уровень своего продукта. Построенный на базе процессора A12, он дает 40% прирост по быстродействию в вычислительных операциях и 2-кратный прирост в графических операциях по сравнению с предыдущей моделью. Если сравнивать с другими продуктами на рынке, то скорость его работы, по утверждению Apple, в два раза выше, чем у топовых моделей ноутбуков под Windows, в три раза выше, чем у топовых планшетов под Android и в 6 раз выше, чем у топовых моделей Chromebook.
Новый Apple iPad 8-го поколения оснащен 10,2-дюймовым дисплеем Retina и процессором A12 Bionic. Дисплей имеет разрешение 2160х1620 пикселей с максимальной яркостью 500 нит.
Пользователи планшета могут использовать Apple Pencil первого поколения вместе со смарт-клавиатурой. Стилус крепится магнитным способом на боковом торце планшета и переносится в открытом виде. Насколько это надежно, еще предстоит узнать, но, видимо, в Apple все предусмотрели.
Стоит упомянуть о 128 Гбайт основной памяти и обычном разъеме Lightning. Есть порт USB-C для зарядки. Есть прежняя кнопка Touch ID.
Apple добавила 8-мегапиксельную основную камеру с возможностью записи видео в формате FHD со скоростью 30 кадр/сек и HD со скоростью 120 кадр/сек. А на передней панели находится 1,2-мегапиксельная камера для видеозвонков в формате HD.
Среди других функций - поддержка Wi-Fi, Bluetooth v4.2, сотовой связи до гигабитного уровня LTE, eSIM и GPS.
Цена iPad 8 начинается с 329 долларов, для Education-сегмента новый планшет будет продаваться по цене от 299 долларов.
Apple iPad Air 4-го поколения
Вторая новинка в форм-факторе планшета, представленная на «Time Flies» - это обновленная модель Apple iPad Air 4-го поколения. Согласно презентации, изюминкой нового планшета станет ее редизайн и установка чипа A14 Bionic.
Apple iPad Air - это, прежде всего, 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2360х1640 пикселей и максимальной яркостью 500 нит. В «распоряжении» пользователя 3,8 миллионов пикселей на экране. Новый широкоформатный цветной дисплей также будет поддерживать технологию True Tone, имеет антибликовое и олеофобное покрытие.
Открытием станет установка первого на рынке 6-ядерного процессора, основанного на 5-нм техпроцессе. На его борту - 2 полноценных ядра для выполнения высокопроизводительных вычислений и 4 высокоэффективных ядра, которые помогают работать в условиях экономного расхода ресурсов питания. Общая производительность, по оценкам Apple, выросла на 40%.
Особого внимания требует ускоренная поддержка нейронных сетей, выстроенная на базе 16-ядерной архитектуры Neural Engine, наличие расширенной поддержки средств машинного обучения, производительность операций которой выросла в 10 раз по сравнению с прежней моделью.
Новый планшет оснащен 12-мегапиксельной камерой на задней панели с пятиэлементным объективом и возможностью записи видео 4K. Эта система позволяет снимать в разрешении 4K со скоростью до 60 кадр/сек или делать замедленное видео 1080p со скоростью до 240 кадр/сек. На передней панели устройства находится 7-мегапиксельный сенсор с возможностью записи видео в формате FHD.
Apple также добавила сенсор Touch ID в кнопку питания в правом углу на верхней стороне планшета.
Другие функции включают до 256 ГБ памяти, порт USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.0, сотовую связь, eSIM, GPS и два динамика.
Apple iPad Air 4 будет стоить от 599 долларов.
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