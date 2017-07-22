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Samsung выпустила третье поколение складных OLED-панелей с рекордно низким радиусом изгиба

16 сентября 2020, 15:03




Компания Samsung Display анонсировала создание новой версии складной дисплейной OLED-панели, которая, как утверждается, имеет наименьший в мире радиус кривизны среди коммерческих устройств. По данным компании, новая разработка уже нашла применение в недавно выпущенной модели Galaxy Z Fold2 5G.

По данным Samsung Display, применение ультратонкого стекла (UTG) в смартфонах позволяет добиться очень высокого качества изображения. Это уже третья модель складных OLED-панелей, который компания разработала в своей линейке. Она позволяет получать на 7,6-дюймовом дисплее разрешение, равное 2208x768 пикселей.

Samsung выпустила третье поколение складных OLED-панелей, имеющих наименьшую в мире кривизну


Как уже отмечалось, компания Samsung Display стала первым в мире вендором смартфонов, который сумел запустить в производство выпуск дисплеев с такой малой кривизной - 1.4R. Небольшой радиус кривизны помогает добиться улучшенного контакта с пользователем. Созданная конструкция обеспечивает крайне низкий подтвержденный уровень излучения синего. Такие матрицы повышают также и удобство при работе со смартфоном.

Как сообщает компания, для минимизации напряжений, возникающих при складывании, Samsung Display применила несколько новых технологий, связанных с выбором материалов для изготовления дисплеев, выбора конструкции панели и оптимизации технологии сборки модуля. В результате была создана многослойная структура, которая служит амортизатором, когда панель дисплея находится в сложенном состоянии.



Как сообщает Samsung, новая панель успешно прошла тестирование на максимальное количество циклов складывания. Было доказано, что у новой модели гарантированно отсутствуют побочные эффекты после свыше 200 000 изгибающих циклов.

Новая конструкция получила сертификат «Eye Care Display», который подтверждает ее высокий контроль над уровнем излучения синего света, не превышающий 6,5%. Это обеспечивает комфортные условия для просмотра на экране в течение длительного времени.



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