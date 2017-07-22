Буквально на следующий день после сентябрьского виртуального мероприятия «Time Flies» компании Apple, на котором был представлен новый ультрамощный планшет iPad Air 4-го поколения, компания Logitech объявила о выпуске новой модели подключаемой клавиатуры Logitech Folio Touch, предназначенной именно для этого планшета.
Как и Folio Touch для iPad Pro, новая версия iPad Air получает полноразмерную клавиатуру с клавишами и подсветкой, а также, что имеет решающее значение, трекпад, помогающий работать жестами, поддерживаемыми iPadOS.
Новая модель клавиатуры Folio Touch стоит 160 долларов. Ее рекомендуется применять взамен Magic Keyboard, которую Apple также предлагает для iPad Air.
Folio Touch изготовлена из мягкой серой ткани, Корпус планшета iPad помещается внутри специально сделанной конструкции клавиатуры. Она подключается к Smart Connector у iPad Air, поэтому заряжать пристегиваемую клавиатуру специально не потребуется.
С точки зрения дизайна клавиатура Folio Touch для iPad Air выглядит точно также, как и Folio Touch для iPad Pro. Отличие есть только в виде меньшего выреза для камеры и выреза для кнопки питания с Touch ID. Также имеется отличие в том, что iPad Air имеет другой размер с диагональю экрана в 10,9 дюйма.
Модель Folio Touch для iPad Pro уже рассматривалась ранее в обзорах, и многие эксперты пришли к выводу, что она является отличной альтернативой для более дорогой клавиатуры Magic Keyboard.
Logitech планирует начать продажи Folio Touch для нового планшета iPad Air в октябре 2020 года. Она будет доступна на веб-сайте Logitech и в интернет-магазине Apple.
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