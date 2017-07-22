Компания Ricoh выпустила новую камеру Vecnos IQUI, позволяющую легко обмениваться панорамными снимками с обзором на 360°.
Споры вокруг этих камер в последнее время несколько стихли, однако спад шумихи, возможно, связан с введенными ограничениями, накладываемыми на использование таких камер в поездках и даже их применение на массовые сборах людей в некоторых регионах мира. Новая камера Vecnos IQUI от компании Ricoh восстанавливает интерес к этой теме, потому что позволяет легко обмениваться создаваемыми круговыми снимками, делая их доступными для всех желающих.
Модель Vecnos IQUI, определенно, неспособна конкурировать по функциональной полноте с аналогичными камерами Insta360. Но ее простота, возможно, является ключом к успеху Vecnos IQUI.
Ricoh уже много лет пытается конкурировать на потребительском рынке с другими производителями камер с круговым обзором. Ранее она пыталась присутствовать на рынке лишь совместно с другими игроками, но наконец в начале этого года решила продвигать камеры этого типа самостоятельно. Выпуск модели Vecnos является результатом этого решения.
Vecnos - это молодое и малоизвестное имя. До сих пор оно имело отношение только к приложению, которое позволяло делать снимки с круговым обзором. Теперь бренд Vecnos получил «вещественное», «аппаратное» воплощение. Используемое для него программное приложение носит название IQUISPIN.
Дизайн 360-градусной круговой камеры IQUI больше напоминает фонарик. У нее всего три кнопки: включения, спуска затвора и переключения между фото и видео. Когда создается снимок в виде 360-градусной круговой фотографии, камера и приложение не только соединяют изображения вместе, но и создают короткий видеоклип. Он воссоздает панораму изображения, как будто поворачивая камеру и проводя объект съемки по всей сцене.
Для создания обзорного видеоклипа нет необходимости прикладывать усилия: он создается автоматически.
Это, определенно, далеко от полнофункциональных опций, которые обычно ожидают получить от фотокамер и приложений Insta360. Но в этом состоит специфика модели Vecnos.
Приложение IQUI помогает создавать панорамные фотографии и видео, которые можно сразу публиковать в интернете даже на платформах, не поддерживающих панорамные фотографии (потому что на самом деле просто производится загрузка видео).
Цена новой камеры - 299 долларов. У нее нет стабилизации и опций для крепления к штативам или селфи-палкам, поэтому как воспримет такой продукт рынок, еще непонятно. Приложение IQUISPIN доступно бесплатно для Android и iOS.
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