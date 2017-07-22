Samsung анонсировала выпуск luxury-модели умных часов Galaxy Watch3 Titanium, сочетающую в себе роскошь и прочность. В ней доступны все любимые многими функции Galaxy Watch3, но теперь в новом элегантном и легком корпусе.
Кажется, что еще несколько лет назад Samsung сумела собрать в своих моделях умных часов все, что только можно было вообразить. Но оказалось, что новая модель Galaxy Watch 3 стала значительным шагом вперед по сравнению с моделями предыдущих поколений. Впервые в смарт-часах Samsung появилась функция замера ЭКГ и артериального давления. И хотя это не медицинский прибор, поэтому рассчитывать на высокую точность здесь не приходится, тем не менее новые функции стали заметным маркером для рынка, который привлекает покупателей.
Старт продаж модели Galaxy Watch3 уже состоялся, и сейчас новые модели доступны по всему миру, в том числе и в России. Названные функции в Galaxy Watch 3 сделали эти умные часы первыми с подобными функциями, доступными в России официально. Для многих это станет приятной фичей.
Но компания Samsung Electronics продолжает развивать свою продуктовую линейку, и анонсировала выпуск титановой модели Galaxy Watch3 со всеми любимыми функциями умных часов, но уже в новом изысканном дизайне, для тех, кто ценит «изящество и надежность».
Модель Galaxy Watch3 может похвастаться мастерством изготовления высококачественных часов с использованием материалов премиум-класса и фирменным вращающимся безелем. Однако теперь Samsung создала титановую модель умных часов, представив Galaxy Watch3 Titanium, сочетающую в себе новый дизайн, элегантный и легкий, но прочный корпус.
В комплект входит металлический ремешок премиум-класса, обеспечивающий целостный и роскошный дизайн. Ремешок выполнен в черном цвете Mystic Black и эффектно дополняет корпус умных часов. Он имеет текстуру, соответствующую внешнему виду и ощущениям от модели Titanium. Кроме того, длину ремешка легко отрегулировать, поэтому Galaxy Watch3 Titanium идеально подойдет для запястья любого размера.
Среди функциональных возможностей представлен весь расширенный ряд функций, в том числе средства контроля за состоянием здоровья, включая мониторинг артериального давления и ЭКГ, а также другие возможности для фитнеса и хорошего самочувствия - отслеживание уровня кислорода в крови (SPO2), программы домашних тренировок, управления сном и т.д.
Модель Samsung Galaxy Watch3 Titanium в 45-мм корпусе черного цвета появится в продаже с 18 сентября.
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