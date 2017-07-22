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Samsung выпустила лакшери-модель умных часов Galaxy Watch3 Titanium

16 сентября 2020, 17:06




Samsung анонсировала выпуск luxury-модели умных часов Galaxy Watch3 Titanium, сочетающую в себе роскошь и прочность. В ней доступны все любимые многими функции Galaxy Watch3, но теперь в новом элегантном и легком корпусе.

Кажется, что еще несколько лет назад Samsung сумела собрать в своих моделях умных часов все, что только можно было вообразить. Но оказалось, что новая модель Galaxy Watch 3 стала значительным шагом вперед по сравнению с моделями предыдущих поколений. Впервые в смарт-часах Samsung появилась функция замера ЭКГ и артериального давления. И хотя это не медицинский прибор, поэтому рассчитывать на высокую точность здесь не приходится, тем не менее новые функции стали заметным маркером для рынка, который привлекает покупателей.

Samsung выпустила лакшери-модель умных часов Galaxy Watch3 Titanium, сочетающую в себе роскошь и прочность


Старт продаж модели Galaxy Watch3 уже состоялся, и сейчас новые модели доступны по всему миру, в том числе и в России. Названные функции в Galaxy Watch 3 сделали эти умные часы первыми с подобными функциями, доступными в России официально. Для многих это станет приятной фичей.



Но компания Samsung Electronics продолжает развивать свою продуктовую линейку, и анонсировала выпуск титановой модели Galaxy Watch3 со всеми любимыми функциями умных часов, но уже в новом изысканном дизайне, для тех, кто ценит «изящество и надежность».

Модель Galaxy Watch3 может похвастаться мастерством изготовления высококачественных часов с использованием материалов премиум-класса и фирменным вращающимся безелем. Однако теперь Samsung создала титановую модель умных часов, представив Galaxy Watch3 Titanium, сочетающую в себе новый дизайн, элегантный и легкий, но прочный корпус.

В комплект входит металлический ремешок премиум-класса, обеспечивающий целостный и роскошный дизайн. Ремешок выполнен в черном цвете Mystic Black и эффектно дополняет корпус умных часов. Он имеет текстуру, соответствующую внешнему виду и ощущениям от модели Titanium. Кроме того, длину ремешка легко отрегулировать, поэтому Galaxy Watch3 Titanium идеально подойдет для запястья любого размера.

Среди функциональных возможностей представлен весь расширенный ряд функций, в том числе средства контроля за состоянием здоровья, включая мониторинг артериального давления и ЭКГ, а также другие возможности для фитнеса и хорошего самочувствия - отслеживание уровня кислорода в крови (SPO2), программы домашних тренировок, управления сном и т.д.

Модель Samsung Galaxy Watch3 Titanium в 45-мм корпусе черного цвета появится в продаже с 18 сентября.

Samsung выпустила лакшери-модель умных часов Galaxy Watch3 Titanium, сочетающую в себе роскошь и прочность




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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