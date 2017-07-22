Компания GoPro объявила о выпуске экшн-камеры нового поколения HERO9 Black. Новая модель - кладезь новых технологий: обновленная светочувствительная матрица со сверхсильным разрешением, стабилизация нового поколения HyperSmooth 3.0, новый цветной фронтальный экран, повышенная производительность аккумулятора, водонепроницаемость при погружении до глубины 10 м. К новой экшн-камеры компания выпустила модульный аксессуар Max Lens Mod. Он обеспечивает стабилизацию видео Max HyperSmooth и режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView.
А теперь подробно.
HERO9 Black
Новая модель HERO9 Black продолжает развитие популярной линейки экшн-камер HERO. Камера оснащена новой светочувствительной матрицей с феноменальными характеристиками: она позволяет снимать фото с разрешением 20 Мп и поддерживает запись 5К-видео на скорости 30 кадр/сек. Любителей экстрима порадует цветной фронтальный экран и задний сенсорный дисплей.
Новый 1.4" фронтальный цветной дисплей позволяет вести предварительный просмотр съемки в реальном времени, сразу корректируя качество и сцену. Имеются индикаторы состояния и отображаются параметры съёмки.
Есть в новой модели необходимая стабилизация HyperSmooth 3.0. Более того, поддерживается возможность создания фотографий в «художественных» форматах RAW и HDR. Есть даже функция голосового управления с 14 командами на 11 языках + 6 акцентов, что будет полезно в особо экстремальных условиях. Допустимые форматы съемки видео: 5K30, 4K60, 2.7K120, 1440p120, 1080p240 и другие.
Особый шик пользователи новой камеры GoPro увидят в том, что компания полностью исключила пластик из упаковки HERO9 Black. Теперь получить экшн-камеру можно в качественном дорожном кейсе, куда также поместятся дополнительные крепления и аксессуары.
Понравится пользователям и возможность съёмки в реальном времени (Real Speed) и с замедлением в 2 раза (Half Speed), благодаря функции TimeWarp 3.0. Среди других функций представлены:
HindSight - съемка 30 секунд видео до нажатия кнопки спуска затвора,
LiveBurst - запись происходящего за 1,5 секунды до и после съемки,
Scheduled Capture - отложенная съемка и
Duration Capture - Съёмка в течение заданного отрезка времени.
Ресурс аккумулятора на 30% больше, чем у HERO8 Black, улучшена производительность в холодную погоду.
Модульный аксессуар Max Lens Mod
Главная проблема съемки экшн-камеры - это соблюдение качественной съемки в условиях сильной тряски. Решить проблему может модульный аксессуар Max Lens Mod, способный обеспечить невероятную стабилизацию видео Max HyperSmooth и низкий уровень искажения. Это модуль рассчитан на использование профессионалам кино и телевидения, блогерам и любителям активного образа жизни, которые готовы воплощать в жизнь свои невероятные творческие идеи.
Его вторая функция - это режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView, которая достигает разрешения до 2,7K60.
Max Lens Mod также помогает выравнивать горизонт, даже если камера делает оборот на 360°.
Старт продаж в мире и в России
Продажи HERO9 Black будут вестись чрез сайт gopro.com, в России камера будет доступна в розничных сетях с 18 сентября 2020 года по цене 42 990 рублей.
Бонусы
GoPro объявляет о начале конкурса HERO9 Black «The Million Dollar Challenge».
Третий год производитель экшн-камер предлагает пользователям создать презентационный ролик для своей флагманской камеры и присуждает равную долю от 1 млн долларов участникам, чьи работы отбираются для финального видео.
Ежегодно миллионы видеомейкеров отправляют свои материалы (заявки принимаются как в формате RAW, так и обработанные) для того, чтобы заявить о своем творчестве вместе с GoPro. В этом году конкурс пройдет исключительно для владельцев HERO9 Black, итоги будут известны в декабре 2020 г.
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