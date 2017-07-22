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Bitspower выпустила моноблок CPU+VRM под системную плату MSI MEG Z490 Ace

17 сентября 2020, 09:01




Тайваньская компания Bitspower объявила о выпуске моноблока CPU+VRM, разработанного специально под установку в системную плату MSI MEG Z490 Ace (модель: BP-MBMZ490ACE).

Bitspower выпустила моноблок CPU+VRM под системную плату MSI MEG Z490 Ace


Важнейшей частью этой системы является модуль регулятора напряжения (Voltage Regulator Module, VRM). Многие недооценивают его значимость, хотя VRM-модуль можно рассматривать как важную часть аппаратного обеспечения компьютера. Благодаря использованию ряда электронных компонентов, VRM-модуль обеспечивает стабильное питание для основного (вычислительного) и графического процессоров, подавая им постоянное напряжение, что является важнейшим условием для их стабильной работы, особенно при нагруженных конфигурациях.

Конструкция моноблока предусматривает жидкостное охлаждение для процессора, размещаемого в сокете LGA1200, а также для процессорной части VRM-контроля, которая располагается рядом. Жидкостное охлаждение охватывает также остальные, наиболее разогреваемые компоненты системы, прежде всего DrMOS - дискретные многофазные схемы регуляторов напряжения; контакт с ними осуществляется через термопрокладки.

Контактная область с основным процессором доведена до зеркального состояния. Это позволяет пользователям применять собственные системы для прижима процессора.



Основным материалом моноблока является никелированная медь, поверх которой нанесено прозрачное акриловое покрытие. Внутри моноблока усеяны RGB-светодиоды, которые превращают работу в удовольствие.

Основной канал охлаждающей жидкости проходит над областью VRM, над процессорным сокетом размещена решетка с микропластинами.

Bitspower выпустила моноблок CPU+VRM под системную плату MSI MEG Z490 Ace

Bitspower выпустила моноблок CPU+VRM под системную плату MSI MEG Z490 Ace


Моноблок Bitspower BP-MBMZ490ACE уже поступил в продажу по цене 205 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор блока питания Aerocool AERO Bronze 650W. С давних времён блоки питания Aerocool среднего уровня выпускались в рамках серии KCAS. Она существует и поныне, но теперь в модельном ряду компании появилась альтернатива: блоки питания серии AERO, позиционирующиеся в качестве более надёжного решения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование блока питания Aerocool AERO Bronze 650W".


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