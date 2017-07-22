По просочившейся в сеть информации, новый графический процессор Intel ADL-P 2-го поколения (DG2), разработку которого ведет сейчас Intel в рамках развития линейки будущих процессоров Tiger Lake-H, возможно, будет иметь до 8 Гбайт памяти GDDR6. Этими процессорами будут оснащаться рабочие станции и игровые ноутбуки с начала будущего года.
Существование такой разработки уже подтвердила Intel. Сразу же стало известно, что он может работать на пару с процессором Intel TGL-H (45 W), имеющим тепловой пакет мощностью 45 Вт.
Новый процессор вольется в общую гонку за высококачественную графику, которая сейчас разворачивается на рынке. Среди ее участников отмечены: новые процессоры Intel 11-го поколения линейки Tiger Lake с графикой Iris Xe 12-го поколения; производительная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 и видеокарта AMD Radeon RX 6000 "Big Navi", выпуск которой должен состояться в конце октября.
Эксперты рынка с портала Videocardz уже отметили, что новый графический процессор Intel DG2 может быть выпущен в трех вариантах комплектации: 128 EU, 384 EU и 512 EU. Каждый исполнительный блок (Execution Unit) насчитывает 8 ядер. Топовая модель DG2 на 512 EU с 8 Гбайт памяти GDDR6, по слухам, будет иметь 256-битный интерфейс памяти. Модель с меньшим SKU из 384 EU будет оснащаться 6 Гбайт памяти GDDR6 на 192-разрядной шине.
На данный момент нет никаких дополнительных данных о производительности интегрированной графики Iris Xe в процессорах Tiger Lake. По мнению экспертов, хотя Intel обещает существенный рост производительности для этого поколения процессоров, реальность может оказаться совсем иной. Предположительно, новый процессор сможет соревноваться в быстродействии с NVIDIA GeForce MX450.
Такая точка зрения экспертов объясняется тем, что анонсированные в этом месяце новые ноутбуки Tiger Lake используют дискретный графический процессор начального уровня NVIDIA на базе архитектуры Turing. Как показывают замеры, новый процессор GeForce MX450 примерно на 33% быстрее своего предшественника - GeForce MX350. Можно предположить, что DG2 будет работать еще быстрее в паре с Tiger Lake-H, чем GeForce MX450. Может быть, он будет близок к GeForce GTX 1650 Ti? - спрашивают эксперты.
Тем не менее, на данный момент это только предположения. Рынок ждет конкретных данных.
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