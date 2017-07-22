РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Дискретный графический процессор Intel Xe DG2 будет иметь до 8 Гбайт памяти GDDR6

17 сентября 2020, 11:35




По просочившейся в сеть информации, новый графический процессор Intel ADL-P 2-го поколения (DG2), разработку которого ведет сейчас Intel в рамках развития линейки будущих процессоров Tiger Lake-H, возможно, будет иметь до 8 Гбайт памяти GDDR6. Этими процессорами будут оснащаться рабочие станции и игровые ноутбуки с начала будущего года.

Существование такой разработки уже подтвердила Intel. Сразу же стало известно, что он может работать на пару с процессором Intel TGL-H (45 W), имеющим тепловой пакет мощностью 45 Вт.

Дискретный графический процессор Intel Xe DG2 для платформы Tiger Lake-H будет иметь до 8 Гбайт памяти GDDR6


Новый процессор вольется в общую гонку за высококачественную графику, которая сейчас разворачивается на рынке. Среди ее участников отмечены: новые процессоры Intel 11-го поколения линейки Tiger Lake с графикой Iris Xe 12-го поколения; производительная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 и видеокарта AMD Radeon RX 6000 "Big Navi", выпуск которой должен состояться в конце октября.

Эксперты рынка с портала Videocardz уже отметили, что новый графический процессор Intel DG2 может быть выпущен в трех вариантах комплектации: 128 EU, 384 EU и 512 EU. Каждый исполнительный блок (Execution Unit) насчитывает 8 ядер. Топовая модель DG2 на 512 EU с 8 Гбайт памяти GDDR6, по слухам, будет иметь 256-битный интерфейс памяти. Модель с меньшим SKU из 384 EU будет оснащаться 6 Гбайт памяти GDDR6 на 192-разрядной шине.

Дискретный графический процессор Intel Xe DG2 для платформы Tiger Lake-H будет иметь до 8 Гбайт памяти GDDR6


На данный момент нет никаких дополнительных данных о производительности интегрированной графики Iris Xe в процессорах Tiger Lake. По мнению экспертов, хотя Intel обещает существенный рост производительности для этого поколения процессоров, реальность может оказаться совсем иной. Предположительно, новый процессор сможет соревноваться в быстродействии с NVIDIA GeForce MX450.



Такая точка зрения экспертов объясняется тем, что анонсированные в этом месяце новые ноутбуки Tiger Lake используют дискретный графический процессор начального уровня NVIDIA на базе архитектуры Turing. Как показывают замеры, новый процессор GeForce MX450 примерно на 33% быстрее своего предшественника - GeForce MX350. Можно предположить, что DG2 будет работать еще быстрее в паре с Tiger Lake-H, чем GeForce MX450. Может быть, он будет близок к GeForce GTX 1650 Ti? - спрашивают эксперты.

Тем не менее, на данный момент это только предположения. Рынок ждет конкретных данных.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Графическая карта нового поколения NVIDIA Quadro RTX на базе Ampere будет иметь 10752 ядра CUDA и 48 Гбайт памяти
  • Появились результаты тестов NVIDIA GeForce RTX 3080 в Ashes of the Singularity
  • NVIDIA представила геймерские видеокарты GeForce RTX 30
  • Флагманская видеокарта ASUS GeForce RTX 3090 появилась на фото
  • NVIDIA объявила о выпуске графического чипа GeForce MX 450 с поддержкой PCIe 4

    • следующая новость
    Telexistence начала внедрять роботов Model T в японских магазинах FamilyMart

    предыдущая новость
    Bitspower выпустила моноблок CPU+VRM под системную плату MSI MEG Z490 Ace

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор и тестирование блока питания Aerocool AERO Bronze 650W Конкурс на THG.ru: Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор и тестирование блока питания Aerocool AERO Bronze 650W Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 сентября, 2020

    Конкурс на THG.ru: Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!

    Telexistence начала внедрять роботов Model T в японских магазинах FamilyMart

    Дискретный графический процессор Intel Xe DG2 будет иметь до 8 Гбайт памяти GDDR6

    Bitspower выпустила моноблок CPU+VRM под системную плату MSI MEG Z490 Ace

    16 сентября, 2020

    GoPro объявила о выходе камеры нового поколения HERO9 Black

    Samsung выпустила лакшери-модель умных часов Galaxy Watch3 Titanium

    Новая камера Vecnos IQUI компании Ricoh позволяет легко обмениваться снимками с обзором 360°

    Logitech выпустила клавиатуру Folio Touch с трекпадом для нового iPad Air

    Samsung выпустила третье поколение складных OLED-панелей с рекордно низким радиусом изгиба

    Универсальный игровой контроллер Razer Kishi теперь совместим с iPhone

    Apple iPad Air 4-поколения и iPad 8-го поколения: новый рубеж взят!

    Доступные умные часы Apple Watch SE: в чем отличие от Apple Watch Series 6?

    15 сентября, 2020

    Apple Time Flies 2020: анонс умных часов Apple Watch Series 6 для фитнеса, здоровья и всех членов семьи

    realme представил смартфон C15 с аккумулятором 6000 мАч, игровой смартфон 6s и TWS наушники Buds Q

    TikTok не продается: сервис будет доступен в США на правах технологического партнерства с Oracle

    Qualcomm ведет разработку нового флагманского 7 нм чипа с ядрами A77 и A55

    Исследование: депрессию можно обнаружить по колебаниям пульса

    Графическая карта нового поколения NVIDIA Quadro RTX на базе Ampere будет иметь 10752 ядра CUDA и 48 Гбайт памяти

    14 сентября, 2020

    Huawei показала новый логотип «Powered by HarmonyOS»

    GIGABYTE объявил о выпуске твердотельного накопителя AORUS Gen4 AIC SSD емкостью 2 Тбайт

    ССЫЛКИ