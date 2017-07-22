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Telexistence начала внедрять роботов Model T в японских магазинах FamilyMart

17 сентября 2020, 12:33




Японская компания Telexistence начала внедрять роботов в японских магазинах. Созданные ею роботы помогают укладывать товары на полки, помогают покупателям совершать покупки, отслеживают товарные запасы.

Недавно японская компания Telexistence приступила к испытаниям в крупной сети FamilyMart японских мини-маркетов своего робота Model T - укладчика на товарных полках. Хотя робот выполняет все задания в одиночку, фактически он управляется человеком с помощью средств виртуальной реальности.

Telexistence начала внедрять роботов Model T в японских магазинах FamilyMart


Робот Model T назван в честь классического автомобиля Ford. По сути от робота там только торс, похожий на человеческий. Он закреплен на подвижной платформе высотой по пояс, оснащен двумя подвижными руками-манипуляторами и развитой кистевой системой.

Для работы такого робота не нужен искусственный интеллект. Model T управляется напрямую человеком с помощью стандартных инструментов виртуальной реальности. Это можно делать из любой точки мира, где есть подключение к Интернету.

Суставы робота насчитывают 22 степени свободы. Это является основой для довольно широкого диапазона возможных телодвижений. Для робота не требуется больше места, чем нужно человеку.

Telexistence также сообщает, что видеосвязь между роботом и человеком-оператором имеет задержку в 50 мс, поэтому управление им должно осуществляться плавно. При этом на резких движениях возможны осложнения.



На видео наглядно видно, что скорость работы робота довольно замедлена. Если бы работник-человек работал бы с аналогичной скоростью, то его непременно вызвали бы на ковер к начальству. Тем не менее, возможно, человек-оператор был незнаком с техникой работы и просто проявлял чрезмерную осторожность при пополнении запасов напитков?

В настоящее время трудно понять, какие преимущества имеет робот перед человеком. По оценкам Telexistence, робот позволяет персоналу работать из дома. Это имеет решающее значение сегодня для выбора - внедрять или не внедрять.



На первый порах Telexistence планирует испытать роботов при работе, связанной с пополнением запасов пластиковых бутылок для напитков. Позднее FamilyMart и Telexistence планируют обучить робота умению работать с другими предметами, такими как рисовые шарики, бутерброды и коробки для бенто.

Telexistence начала внедрять роботов Model T в японских магазинах FamilyMart


Планируется, что к 2022 году Model T появится в 20 магазинах, а конечная цель - распространить эту модель на все магазины страны.



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