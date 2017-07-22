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IBM показала дорожную карту развития квантовых компьютеров и создания к 2023 году системы на 1000 кубитов

17 сентября 2020, 17:28




Корпорация IBM впервые обнародовала дорожную карту создания собственных аппаратных систем по направлению квантовых вычислений. Согласно планам, уже к концу 2023 года у IBM должен появиться первый квантового компьютер с объемом вычислений свыше 1000 кубитов.

IBM показала дорожную карту по разработке квантовых компьютеров и создания к 2023 году системы на 1000 кубитов


Этот компьютер будет способен поддерживать более сложные рабочие нагрузки, чем любая из ныне существующих в мире компьютерных систем. Более того, как утверждает IBM, даже этот 1000-кубитный ЦП под кодовым названием Quantum Condor станет всего лишь отправной точкой. За ней компания строит дальнейшие долгосрочные планы по созданию систем на «миллион с лишним» кубитов. Сроки создания таких «монстров» указаны как «неопределенные».

IBM показала дорожную карту по разработке квантовых компьютеров и создания к 2023 году системы на 1000 кубитов


Буквально в этом месяце IBM выпустила свою 65-кубитную систему Quantum Hummingbird. На сегодняшний день - это самая мощная квантовая система IBM. Она предоставляет, например, такие возможности, как мультиплексирование операций чтения 8:1. Это означает, что восемь кубитных сигналов могут быть объединены в один для снижения сложности проводки сигналов. Это решение необходимо для повышения возможностей для дальнейшего масштабирования создаваемых квантовых систем.

IBM заявляет, что уже в следующем году собирается выпустить квантовый компьютер Quantum Eagle с мощностью до 127 кубитов. Среди его нововведений - реализация сквозных кремниевых переходов (TSV) и многоуровневая проводка для ветвлений «классических» управляющих сигналов при сохранении кубитов в отдельном, защищенном слое.

В версии Quantum Eagle будет реализована также новая топология расчетов, которую IBM называет «тяжелый шестиугольник» (heavy hexagon). Эта технология реализует форму встроенной защиты от ошибок, которая, по мнению IBM, будет играть важное значение, когда количество квантовых кубитов в системе начнет быстро нарастать.



Для дальнейшего развития квантовых систем и перспективного создания в 2023 году системы Quantum Condor IBM вкладывает значительные средства в развитие холодильной системы. Ей необходимо создать систему, способную охлаждать вычислительные устройства до температуры 2 мК. Это будет делаться за счет использования изотопов Гелий-3 и Гелий-4. Для участия в этой разработке IBM привлекает компанию Blufors.

После выпуска Eagle и наступления 2022 года должен появиться 433-кубитный квантовый компьютер IBM Osprey. О его новшествах пока мало известно.

IBM показала дорожную карту по разработке квантовых компьютеров и создания к 2023 году системы на 1000 кубитов


Следом наступит 2023 год, на который намечен выпуск IBM Quantum Condor - квантового устройства на 1123 кубита. Выбор названия модели довольно необычный - так зовут птицу-падальщика, которая мочится на себя, чтобы охладиться. Если выбранное название вещее, то IBM, возможно, планирует представить какое-то радикально новое решение, служащее для охлаждения. Однако пока IBM не обмолвилась на этот счет ни словом. Поэтому все интерпретации сводятся к крутизне выбора самого названия.



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