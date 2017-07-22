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Новый смартфон Sony Xperia 5 II готов радовать геймеров и творческих фотографов

17 сентября 2020, 19:24




Как и ожидалось, компания Sony объявила сегодня о выпуске своего нового смартфона Xperia 5 II - самой компактной модели с поддержкой сетей 5G в линейке Xperia. Главное достоинство аппарата - большое внимание к мобильной фотографии, развлечениям и играм. По оценкам тех, кто уже успел познакомиться с ним, перечисленный функции выведены на новый уровень. Базой для этого стали премиальные характеристики смартфона и его полное функциональное наполнение.

Модель Sony Xperia 5 II является второй по счету в линейке Sony, где появилась поддержка для сетей 5G. Новый аппарат напоминает Xperia 1 II, поскольку унаследовал некоторые из его основных дизайнерских особенностей: тройной блок объективов и премиальная оптика ZEISS.

Смартфон Sony Xperia 5 II дебютировал геймеров, которые оценят его функциональны блеск


Sony Xperia 5 II использует преимущества фирменных технологий камеры Alpha - коронная фича смартфонов Sony. Это означает, что пользователь получает набор средств для фотосъемки Photography Pro плюс некоторые премиальные функции, такие как Cinematography Pro, а также быстрый и точный оптический и электронный автофокус AF/AE.

Смартфон Sony Xperia 5 II дебютировал геймеров, которые оценят его функциональны блеск


Дисплей смартфона CinemaWide имеет соотношение сторон 21:9 и наделен частотой обновления 120 Гц, Частота сканирования касаний - 240 Гц, что отлично подходит для просмотра контента. Звук тоже на высоте и с высоким разрешением.

Новый телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 5G и имеет аудиоразъем 3,5 мм.

Система камер, как уже было отмечено, представлена тремя объективами с фокусными расстояниями 16 мм / 24 мм / 70 мм. Камера смартфона способна запечатлеть красивейшие пейзажи и приблизить удаленные объекты, не вызывая каких-либо проблем, деля возможности смартфоны доступными даже для новичков..

Выбор технологии ZEISS позволяет снизить отражения и обеспечивает отличную передачу контраста и фактуры сцены. При низкой освещенности включается в работу механизм Bionz X for Mobile - лучше всего он проявляет себя при работе с наиболее крупным сенсором 1/1,7 дюйма.

Пользовательский интерфейс Photography Pro имеет не только автоматические, но и ручные элементы управления, которые можно встретить в профессиональных камерах Alpha: поддержка RAW, настройка выдержки, выбор ISO и индикатор EV.



Приложение Cinematography Pro на базе CineAlta помогает выполнять съемку видео. Помимо обычной съемки, можно делать замедленную, а также вести видеозапись при соотношении сторон кадра 21:9 на скоростях 24/25/30/60 кадров в секунду. Для наилучшего управления цветом видео можно использовать доступные предустановки. Для устранения артефактов звука ветра и повышения качества записи звука применяется технология интеллектуального ветрового фильтра.

Смартфон Sony Xperia 5 II дебютировал геймеров, которые оценят его функциональны блеск


Такой богатый арсенал функций было бы ошибкой не использовать для мобильных игр. Смартфон Xperia 5 II может стать мощным игровым центром. Заядлые геймеры оценят и формат дисплея 21:9, и сенсорный контроль с частотой сканирования 240 Гц, и высокую частоту обновления экрана 120 Гц, и богатый набор различных функций, которые полезны для игровых программ.

Аккумулятор аппарата - 4000 мАч, размер ОЗУ - 8 Гбайт, размер основной памяти - 128/256 Гбайт.

Цена нового аппарата Sony Xperia 5 II - 1062 доллара. Есть модели серого, синего и черного окраса.



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