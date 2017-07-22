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В ВВС США вводится обозначение «eSeries» для оборудования цифровой разработки

17 сентября 2020, 20:02




Выступая на практической конференции по авиации, космосу и киберпространству Ассоциации ВВС США секретарь ВВС Барбара Барретт сообщила участникам, что в рамках совершенствования процесса разработки новых изделий в ВВС США вводится новая классификация - «eSeries». Она будет применяться для самолетов, оружия и даже спутников, конструирование которых выполнялось целиком на цифровых технологиях и в цифровой форме, в том числе с учетом фазы виртуальных испытаний в цифровой форме.

Речь идет не о создании виртуального оружия и техники, а о том, что первый физический образец должен быть построен только после завершения всех этапов цифровой разработки и испытаний.

В ВВС США вводится обозначение «eSeries» для оборудования, разработанного полностью на цифровых технологиях


Новый прием напоминает то, что происходило в ВВС США в 1950-х годах. Тогда новые истребители раскрашивались так, будто их собирались выставить на продажу. Это делалось не из-за конкуренции в рынке или чрезмерного энтузиазма в расходовании оборонного бюджета, а скорее как способ для привлечения внимания, чтобы максимально способствовать быстрому внедрению новых технологий.

Созданные таким путем самолеты были неофициально отнесены к серии Century Series. В их список входили North American F-100 Super Sabre, McDonnell F-101 Voodoo, Convair F-102 Delta Dagger, Lockheed F-104 Starfighter, Republic F-105 Thunderchief и Convair F-106.



Теперь ВВС США пытаются повторить удачный прием из прошлого, копируя процесс внедрения. ОН уже нашел применение в разработке усовершенствованного учебно-тренировочного самолета Boeing eT-7A Red Hawk.
Boeing eT-7A Red Hawk

Boeing eT-7A Red Hawk


Вместо традиционного метода разработки, где в значительной степени полагаются на отработку прототипов и физических моделей самолетов, в eSeries будут использоваться «цифровые двойники». Они будут разрабатываться с помощью средств компьютерного проектирования на основе моделей. Сначала они будут спроектированы как трехмерные виртуальные образцы, испытаны виртуально, а только после этого будет собрана их физическая копия. .

По заявлению ВВС, переход на цифровую форму проектирования можно сократить часы сборки на 80%, а время разработки на 50%. Это означает, что самолет eT-7A Red Hawk может пройти весь путь от первого конструкционного эскиза до первого реального полета всего за 36 месяцев.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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