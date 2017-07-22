Выступая на практической конференции по авиации, космосу и киберпространству Ассоциации ВВС США секретарь ВВС Барбара Барретт сообщила участникам, что в рамках совершенствования процесса разработки новых изделий в ВВС США вводится новая классификация - «eSeries». Она будет применяться для самолетов, оружия и даже спутников, конструирование которых выполнялось целиком на цифровых технологиях и в цифровой форме, в том числе с учетом фазы виртуальных испытаний в цифровой форме.
Речь идет не о создании виртуального оружия и техники, а о том, что первый физический образец должен быть построен только после завершения всех этапов цифровой разработки и испытаний.
Новый прием напоминает то, что происходило в ВВС США в 1950-х годах. Тогда новые истребители раскрашивались так, будто их собирались выставить на продажу. Это делалось не из-за конкуренции в рынке или чрезмерного энтузиазма в расходовании оборонного бюджета, а скорее как способ для привлечения внимания, чтобы максимально способствовать быстрому внедрению новых технологий.
Созданные таким путем самолеты были неофициально отнесены к серии Century Series. В их список входили North American F-100 Super Sabre, McDonnell F-101 Voodoo, Convair F-102 Delta Dagger, Lockheed F-104 Starfighter, Republic F-105 Thunderchief и Convair F-106.
Теперь ВВС США пытаются повторить удачный прием из прошлого, копируя процесс внедрения. ОН уже нашел применение в разработке усовершенствованного учебно-тренировочного самолета Boeing eT-7A Red Hawk.
Boeing eT-7A Red Hawk
Вместо традиционного метода разработки, где в значительной степени полагаются на отработку прототипов и физических моделей самолетов, в eSeries будут использоваться «цифровые двойники». Они будут разрабатываться с помощью средств компьютерного проектирования на основе моделей. Сначала они будут спроектированы как трехмерные виртуальные образцы, испытаны виртуально, а только после этого будет собрана их физическая копия. .
По заявлению ВВС, переход на цифровую форму проектирования можно сократить часы сборки на 80%, а время разработки на 50%. Это означает, что самолет eT-7A Red Hawk может пройти весь путь от первого конструкционного эскиза до первого реального полета всего за 36 месяцев.
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