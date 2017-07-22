Конкурс на THG.ru: Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!
17 сентября 2020, 23:59
С 14 по 20 сентября редакция THG.ru и компания Seagate проводят конкурс, победитель которого получит жёсткий диск Seagate Exos X16 10TB. Ну а чтобы стать участником конкурса, достаточно оставить комментарий в соответствующей ветке форума с объяснением того, почему вы хотите выиграть накопитель.
Сделав это, вы получите возможность выиграть жёсткий диск Seagate Exos X16 10TB, превосходно подходящий для самых разных сценариев использования, начиная от гипермасштабируемых приложений и облачных ЦОДов и заканчивая стандартными внешними массивами хранения данных корпоративного класса.
Этот жёсткий диск не только обеспечивает невысокую общую стоимость владения, но и предлагает 3-уровневую защиту, позволяя предотвратить несанкционированный доступ и обезопасить данные.