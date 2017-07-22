На этой неделе крупнейший китайский холдинг Alibaba Group Holding Ltd объявил об открытии пилотного производства - завода в городе Ханчжоу на востоке Китая. Его открытие произошло в рамках развития бизнес-инициативы Alibaba по наращиванию собственного интеллектуального производства.
Новый завод не поражает масштабами, но интерес к этому событию большой. Это объявление знаменует собой продолжение экспансии Alibaba за пределы своего основного бизнеса - электронной коммерции. Alibaba движется в другие сектора цепочки поставок, в вершине которой находится сейчас розничная онлайн-торговля.
В заявлении Alibaba сообщается, что новая фабрика будет управляться компанией Xunxi Digital Technology Company - внутренним подразделением холдинга Alibaba. В настоящее время фабрика будет работать в основном с компаниями, производящими одежду.
Вместе с анонсом компания предложила пояснительное видео, где рассказала, в чем особенность нового производства. Со слов Alibaba, отличие новой фабрики от тысяч других состоит в том, что ее планы и ассортимент выпуска будут формироваться с применением данных, которые Alibaba собирает из других подразделений, другими словами, получает из трафика электронной коммерции, поисковых запросов и продаж, которые она может «видеть» на примере работы своего бизнеса электронной торговли. Компания планирует помочь брендам предвидеть, какие товары будут популярны в скором времени, и быстро выводить их на рынок. В этом смысл нового инициативы Alibaba.
Имеет смысл напомнить, что впервые о необходимости создания такого производства заявил основатель Alibaba Джек Ма еще в 2016 году. Он назвал тогда новое производство как один из пяти главный трендов, которые открывают будущие бизнес-возможности для Alibaba. Другие направления - это новый формат розничной торговли, новые технологии, новые финансы и новая энергетика и энергопотребление.
Переход к интеллектуальному производству происходит по мере того, как игроки электронной коммерции Китая ищут новые способы для более тесного сотрудничества с тысячами производственных площадок страны.
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