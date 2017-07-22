Пандемия коронавируса, которая пришла во все страны мира, стала еще и поводом для внедрения новых технологий. Особенности лечения заболевших, которым после положительного диагноза строго ограничивают доступ к общению с родными и близкими, логично привели к необходимости внедрения в медицинских учреждениях роботов. Они помогут решить возникшие проблемы, к которым многие из пациентов были не готовы.
Именно так поступили в Индии, где в одной из специализированных больниц в Нойде, городе-спутнике Нью-Дели, подключили робота Митра (Mitra). Он помогает обслуживать пациентов, совершая обходы палат и помогая пациентам связываться через конференц-связь с друзьями, родственниками и медперсоналом.
Митра на хинди означает «Друг». Этот робот хорошо известен в Индии с 2017 года, когда он использовался для общения населения с премьер-министром Нарендрой Моди.
Робот Mitra оснащен системой распознавания лиц. Это помогает ему вспомнить людей, с которыми он ранее взаимодействовал. К груди Митры прикреплен планшет, через который больной может видеть близких и общаться с ними. Этот же робот используется и для связи с медицинским персоналом, который не имеет доступа к палате.
Робот Mitra в основном используется пациентами, которые не могут общаться по телефону.
Робот был разработан стартапом Invento Robotics из Бангалора. Он обошелся больнице в 1 миллион рупий (13 600 долларов). Mitra также используется для удаленных консультаций со специалистами, чтобы снизить риск заражения. Например, это могут быть психолог или диетолог, которым очень сложно встретиться с пациентом, больным Covid. В таких ситуациях робот очень полезен.
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