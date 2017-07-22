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Информация и вид будущих беспроводных наушников Apple AirPods Studio утекли в сеть

18 сентября 2020, 12:20




По слухам, Apple уже давно работает над созданием внешних беспроводных наушников. По всей видимости, они могут появиться под названием Airpods Studio.

Первые слухи, в которых упоминались Airpods Studio, описывали будущие наушники как воплощение идей и вкусов разработчиков линейки внешних наушников Beats. Однако ничего конкретного не сообщалось.

Наконец прорыв свершился. Автором слухов стал неутомимый, плодовитый на новости о продуктах Apple Джон Проссер. Он не только напомнил о самой возможности появления такой модели, но даже показал просочившиеся в сеть рисованные снимки AirPods Studio.

Apple AirPods Studio


Показанные рендеры демонстрируют устройство с чрезвычайно минималистичным дизайном. Отчасти это соответствует общей концепции Apple в области промышленной эстетики.

Apple AirPods Studio


По всей видимости, в основном для изготовления будущей модели будет применяться только кожа и металл. Кожаный ремешок имеет подушечку амбушюры на внутренней поверхности. Конструкция предусматривает элегантный цилиндрический полированный металлический стержень, который соединен с наушниками.




Амбушюры также имеют глянцевую металлическую отделку и, что удивительно, в них отсутствуют какие-либо элементы бренда или яркого дизайна. Они покрыты толстыми подушечками для ушей, которые на самом деле приподняты. Нет также полости, закрывающей уши.

Конструкция чашки наушников предполагает, что активное шумоподавление может не входить в комплект поставки. Но вполне возможно, что Apple еще сможет удивить, когда продукт будет показан публично.



Похоже, AirPods Studio имеет только один порт USB Type-C, расположенный на нижнем крае одной из наушников. Проссер также упоминает, что чашки наушников будут магнитными. Пока не ясно, для чего так будет сделано.

Еще важно отметить, что AirPods Studio будут двусторонними. Это означает, что надевая их, не потребуется искать, где стоят знаки «L» и «R», которые указывают, где располагается правая сторона, а где левая. Достаточно просто надеть, и устройство автоматически распознает, как его надели и все настроит самостоятельно.

Apple AirPods Studio


К сожалению, информации о других деталях, таких как драйвер, мощность аккумулятора, функции для прослушивания музыки, цены, пока нет.



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