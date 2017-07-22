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Epic Games продолжает войну с Apple за аудиторию Fortnite

18 сентября 2020, 14:22


На правах рекламы.

Еще летом компания Epic Games, которая выпустила одну из самых популярных игр современности Fortnite, решила порвать все отношения с Apple. Последним действием со стороны «яблочной» корпорации стало отключение опции «Войти с помощью Apple» для желающих войти в свою учетную запись Epic Games. В Epic Games, конечно же, опубликовали инструкцию о том, как сохранить доступ к своей учетке. Так что большой проблемой это не станет.

Epic Games продолжает войну с Apple за аудиторию Fortnite


Что пытается сделать Apple?

Букмекерские конторы, например, БК Parimatch, уверены, что этот конфликт породит две новые площадки для скачивания популярных игр, хотя раньше рынок хорошо держался на предложениях App Store, пока магазин Epic Games рос и набирал обороты. Аналитики БК Париматч считают, что у Apple не получится выиграть суд у Epic Games, хотя корпорация делает все возможное, чтобы усложнить жизнь сопернику.

Как отмечает издание CNBC, Apple теперь обвиняет Epic Games в нарушении контракта касательно Fortnite и App Store. Таким образом, «яблочная» компания требует возмещения убытков за нарушение, но точная сумма не сообщается. Apple считает, что представители Epic Games просто не хотят ничего платить за огромную выгоду, которую компания получает от App Store. Таким образом, руководство Apple требует, чтобы суд признал Epic Games ответственным за нарушение соглашения с App Store.

Главное требование - получить компенсацию за весь доход, который Fortnite получил через App Store. Также «яблочники» хотят добиться запрета на использование платежной системы Epic Games во всех приложениях, включая Fortnite. По данным Apple, Epic Games заработала в App Store более шестисот миллионов долларов.

На первом судебном слушании между Epic и Apple формальную победу одержали разработчики Fortnite. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс сообщила, что не собирается заставить Apple вернуть популярную игру Fortnite в App Store. Для этого Epic Games достаточно следовать правилам, которые были установлены для всех разработчиков в App Store. Изначально весь спор заключался в введении внутриигровой валюты в Fortnite. Разработчики добавили V-баксы, которые работают через систему Epic Direct. Прибыль от ее покупки Epic будет получать в полном объеме и напрямую, сервисный сбор платить не нужно, хотя ранее Apple и Google брали за это комиссию в тридцать процентов. Из-за этого V-баксы были дешевле, чем покупки внутри игры через Apple и Google. В ответ на это Apple убрала Fortnite из App Store, а Epic Games подала в суд.

Что это значит для игроков?

Что пора переходить на Epic. Пока что на устройствах Apple можно играть в Fortnite, только на время судебных разбирательств игры не будут получать обновления, что является катастрофой для игроков. Логично, что многие игроки просто перейдут в систему Epic, чтобы играть в любимую игру, а не ждать, когда Apple разрешит Fortnite вернуться в App Store.

Также судья на слушании обратила внимание на заявление Microsoft о том, что действия Apple нанесут вред разработчикам игр и игрокам.



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