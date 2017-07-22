Польская компания GOODRAM выпустила новые модули памяти SO-DIMM для геймеров. Специальные, разработанные для геймеров модули SO-DIMM GOODRAM IRDM будут выпускаться в объёмах 8 и 16 Гбайт. Их рабочая тактовая частота - 3200 МГц, длительность задержек CL16-18-18, вольтаж - 1,35 В.
По оценкам разработчика, такие модули памяти SO-DIMM идеально подходят для игрового/мощного ноутбука и barebone системы. Модули обладают хорошим разгонным потенциалом. Они оснащены радиатором, который позволяет охлаждать память до оптимальных температур.
Модули памяти SO-DIMM GOODRAM IRDM для геймеров
Помимо игровых моделей, GOODRAM также анонсировал выпуск новых модулей памяти SO-DIMM для повседневных задач. Они будут доступны в объёмах 8 и 16 Гбайт с тактовой частотой 3200 МГц и таймингами CL22. Признаки высокого достоинства как идеальный выбор эти модули заслужили еще и тем, что отличаются пониженным энергопотреблением и работают с вольтажом 1.2 В.
Модули памяти SO-DIMM GOODRAM для повседневных задач
Модули GOODRAM и IRDM by GOODRAM производятся в Польше. По данным вендора, при их производстве используются только отборные компоненты, которые проходят многоэтапное тестирование. В подтверждение этого на все модули памяти GOODRAM распространяется пожизненная гарантия.
Как сообщает GOODRAM, в ближайшие недели станут доступными модули DIMM и SO-DIMM с более высоким объемом на 32 Гбайт, а также новая игровая память IRDM с высокими частотами.
Информация о ценах не сообщается.
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