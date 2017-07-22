Компания Dell Technologies представила первый на рынке бизнес-ноутбук с поддержкой 5G - модель Dell Latitude 9510 на базе Intel vPro. Выбор частотного диапазона сетей 5G позволяет использовать этот ноутбук с большинством крупных европейских операторов.
Со слов вендора, ноутбук Latitude 9510 максимально удобен для бизнес-пользователей. В нем применяются технологии ИИ и 5G, которые повышают его производительность и мобильность.
Первые тесты на работу в сетях 5G показали, что Dell Latitude 9510 может обеспечить до 300% более высокую скорость загрузки контента по сравнению с 4G. Помимо 5G, устройство может передавать данные надежно и безопасно через точки доступа Wi-Fi, что помогает повысить продуктивность во время путешествий.
Интересно дизайнерское решение в компоновке. Инженеры Dell Technologies смогли разработать первый в своем роде интеллектуальный дизайн, в котором антенны 5G встроены в динамики внутри системы.
Кроме этого, дизайн освежает формованное пластиковое декоративное кольцо вокруг динамика. Оно выглядит как элемент эстетического дизайна, но при этом позволяет размещать антенны в области динамика. Такой подход позволил создать первую в отрасли антенную решетку в динамике 5G, которая может динамически оптимизировать производительность как сетей 4G, так и 5G.
Как отметила Мегана Патвардхан (Meghana Patwardhan), вице-президент Dell Latitude and Mobility Products, , «благодаря улучшенным возможностям беспроводной связи сети 5G появятся новые сценарии использования и новые приложения, расширится спектр устройств, вариантов применения и сервисов интернета вещей за рамками того, что возможно сегодня». По оценкам вице-президента Dell Latitude and Mobility Products, ноутбук Latitude 9510 - это больше, чем устройство с 5G. Речь идет о принципиально новых возможностях, которые может предоставить технология мобильных сетей пятого поколения.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".