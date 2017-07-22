РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Dell Technologies представила бизнес-ноутбук Dell Latitude 9510 с поддержкой 5G в Европе

18 сентября 2020, 18:24




Компания Dell Technologies представила первый на рынке бизнес-ноутбук с поддержкой 5G - модель Dell Latitude 9510 на базе Intel vPro. Выбор частотного диапазона сетей 5G позволяет использовать этот ноутбук с большинством крупных европейских операторов.

Со слов вендора, ноутбук Latitude 9510 максимально удобен для бизнес-пользователей. В нем применяются технологии ИИ и 5G, которые повышают его производительность и мобильность.

Первые тесты на работу в сетях 5G показали, что Dell Latitude 9510 может обеспечить до 300% более высокую скорость загрузки контента по сравнению с 4G. Помимо 5G, устройство может передавать данные надежно и безопасно через точки доступа Wi-Fi, что помогает повысить продуктивность во время путешествий.

Dell Technologies представила бизнес-ноутбук Dell Latitude 9510 с поддержкой 5G в Европе


Интересно дизайнерское решение в компоновке. Инженеры Dell Technologies смогли разработать первый в своем роде интеллектуальный дизайн, в котором антенны 5G встроены в динамики внутри системы.



Кроме этого, дизайн освежает формованное пластиковое декоративное кольцо вокруг динамика. Оно выглядит как элемент эстетического дизайна, но при этом позволяет размещать антенны в области динамика. Такой подход позволил создать первую в отрасли антенную решетку в динамике 5G, которая может динамически оптимизировать производительность как сетей 4G, так и 5G.

Как отметила Мегана Патвардхан (Meghana Patwardhan), вице-президент Dell Latitude and Mobility Products, , «благодаря улучшенным возможностям беспроводной связи сети 5G появятся новые сценарии использования и новые приложения, расширится спектр устройств, вариантов применения и сервисов интернета вещей за рамками того, что возможно сегодня». По оценкам вице-президента Dell Latitude and Mobility Products, ноутбук Latitude 9510 - это больше, чем устройство с 5G. Речь идет о принципиально новых возможностях, которые может предоставить технология мобильных сетей пятого поколения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс ноутбука Huawei MateBook X: мощная начинка в тонком и легком корпусе
  • Microsoft создает бюджетный 12,5-дюймовый ноутбук Surface Sparti для студентов
  • Планшеты Huawei MatePad T 10 и MatePad T 10s представлены в России
  • Microsoft разблокировала функцию рекалибровки сенсорного экрана для устройств линейки Surface
  • ASUS выпустила набор мощных и компактных ноутбуков с процессорами Intel Core 10 и 11 поколения

    • следующая новость
    Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России

    предыдущая новость
    GOODRAM выпустила модули памяти SO-DIMM 8/16 Гбайт для геймеров и обычных пользователей

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Получите подлинную пожизненную активацию Windows 10 для нового игрового ПК всего за 932 рубля Конкурс на THG.ru: Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор и тестирование блока питания Aerocool AERO Bronze 650W
    Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Обзор Razer BlackShark V2 X Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор и тестирование блока питания Aerocool AERO Bronze 650W
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 сентября, 2020

    Конкурс на THG.ru: Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!

    Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России

    Dell Technologies представила бизнес-ноутбук Dell Latitude 9510 с поддержкой 5G в Европе

    GOODRAM выпустила модули памяти SO-DIMM 8/16 Гбайт для геймеров и обычных пользователей

    Epic Games продолжает войну с Apple за аудиторию Fortnite

    Дизайн и особенности беспроводных наушников Apple AirPods Studio утекли в сеть

    Роботы Mitra помогают больным коронавирусом в Индии общаться с друзьями, семьей и медперсоналом

    Alibaba открыл первое собственное интеллектуальное производство

    17 сентября, 2020

    В ВВС США вводится обозначение «eSeries» для оборудования цифровой разработки

    Новый смартфон Sony Xperia 5 II готов радовать геймеров и творческих фотографов

    IBM показала дорожную карту развития квантовых компьютеров и создания к 2023 году системы на 1000 кубитов

    Telexistence начала внедрять роботов Model T в японских магазинах FamilyMart

    Дискретный графический процессор Intel Xe DG2 будет иметь до 8 Гбайт памяти GDDR6

    Bitspower выпустила моноблок CPU+VRM под системную плату MSI MEG Z490 Ace

    16 сентября, 2020

    GoPro объявила о выходе камеры нового поколения HERO9 Black

    Samsung выпустила лакшери-модель умных часов Galaxy Watch3 Titanium

    Новая камера Vecnos IQUI компании Ricoh позволяет легко обмениваться снимками с обзором 360°

    Logitech выпустила клавиатуру Folio Touch с трекпадом для нового iPad Air

    Samsung выпустила третье поколение складных OLED-панелей с рекордно низким радиусом изгиба

    Универсальный игровой контроллер Razer Kishi теперь совместим с iPhone

    ССЫЛКИ