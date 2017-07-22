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Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России

18 сентября 2020, 19:14




Компания HONOR объявила о старте продаж нового смартфона HONOR 30i из флагманской серии HONOR 30. Среди главных особенностей нового флагмана - тройная камера с разрешением 48 Мпк, 6,3-дюймовый AMOLED-экран с интегрированным сканером отпечатков пальцев, аккумуляторная батарея на 4000 мАч, набор разнообразных функций, которые упрощают выполнение разнообразных повседневных задач.

HONOR 30i облачён в минималистичный корпус толщиной 7,7 мм из закалённого стекла.

Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России


Тройная камера 48 МП

Смартфон HONOR 30i получил тройную основную камеру с разрешением 48 МП. Она представлена главным модулем с диафрагмой f/1.8 и крупным сенсором с диагональю 1/2 дюйма. Второй «участник» - ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 МП, оснащённый объективом с углом зрения 120° и диафрагмой f/2.4. Третий «участник» модульного блока - модуль 2 МП с диафрагмой f/2.4, который предназначен для измерения глубины резкости и создания реалистичного эффекта боке на выразительных портретах.

Главный модуль отличается высоким разрешением и широкой диафрагмой. Его возможности прекрасно сочетаются с технологией стабилизации изображения AIS и режимом ночной съемки. Это позволяет получать снимки с высоким качеством фотографий в сложных условиях освещения.

Эффективный алгоритм шумоподавления и выдержка до 6 секунд позволяют снимать даже ночью.

Имеется также искусственный интеллект, который способен подбирать оптимальные параметры съёмки для каждого сценария.

Съёмку качественных селфи в любое время суток гарантирует фронтальная камера 16 МП.



Иммерсивный AMOLED экран

Смартфон HONOR 30i оснащён 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1800 пикселей при соотношении сторон 20:9. Его узкие рамки обеспечивают условия, при которых экран занимает 90% площади фронтальной панели.

Экран отличается широким цветовым охватом, его яркость может доходить до 600 нит, а контрастность до 70 000:1. Это позволяет смартфону воспроизводить яркое и реалистичное изображение даже под прямыми солнечными лучами.

HONOR 30i сертифицирован лабораторией TÜV Rheinland на защиту зрения от синего излучения. Экран смартфона фильтрует синюю составляющую спектра подсветки экрана, что позволяет предотвратить усталость глаз во время продолжительного взаимодействия со смартфоном.

Модель HONOR 30i представлен в трех цветовых вариантах: «полночный чёрный», «мерцающий бирюзовый» и «ультрафиолетовый закат».

Цена флагмана HONOR 30i для покупки в фирменном интернет-магазине HONOR в России на день запуска очень вкусная - 17 990 рублей. При покупке устройства в официальном интернет-магазине пользователи смогут получить подарок на выбор: фитнес-трекер или спортивные наушники, а также дополнительную скидку 2000 рублей при условии подписки на сайте.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".

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