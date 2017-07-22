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Слухи: Xiaomi выпустит самый дешевый смартфон со 108-Мп камерой

21 сентября 2020, 09:26




По слухам, Xiaomi собирается выпустить самый дешевый смартфон с камерой на 108 Мп. Его предположительное название звучит, как Redmi Gauguin Pro. Он будет относиться к профессиональным моделям смартфонов. Непрофессиональная версия Redmi Gauguin будет оснащена 64-Мп сенсором, и также будет относиться к числу самых дешевых смартфонов с подобными камерами.

Еще в июле в сети появились слухи, что Xiaomi ведет разработку двух дешевых смартфонов, которые при этом будут оснащены очень мощными камерами - 64 Мп и 108 Мп. Однако с тех пор дополнительной информации об этих устройствах и данных о продвижении работ по их разработке не появлялось.

Наконец, в сети Weibo, которая славится тем, что там периодически появляются важные утечки информации, появилось сообщение, раскрывающее кодовые наименования двух телефонов и номер модели телефона с камерой на 108 Мп.

По слухам, Xiaomi собирается выпустить самый дешевый смартфон с камерой 108 МП


Согласно имеющимся данным, кодовые имена для новых аппаратов - Gauguin и Gauguin Pro. Второй из них относится как раз к модели, оснащенной датчиком на 108 Мп. Первая модель относится к так называемой «непрофессиональной версии», и как сообщается, в ней будет установлена основная 64-Мп камера.



Поскольку Pro-модель Gauguin Pro будет самым дешевым телефоном с указанным датчиком, можно с уверенностью предположить, что дуэт выйдет под брендом Redmi.

Остальные характеристики смартфонов до сих пор нераскрыты, сказать ничего определенного невозможно. В то же время, эта утечка дает все основания предположить, что релиз новых смартфонов приближается.



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