В сети появились обоснованные слухи, что у будущего флагмана Samsung Galaxy S21 не будет традиционного датчика ToF. В то же время, в документе, приложенном к патентной заявке, поданной в Управление интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), говорится, что Samsung работает над созданием собственного 3D-датчика ToF под названием ISOCELL Vizion.
ToF-датчик (Time of Flight) или датчик глубины - это специальный сенсор, который излучает световой импульс в направлении объекта и регистрирует время получения отраженного сигнала. Зная время отражения и скорость распространения света, можно вычислить точное расстояние до объекта, как это делает лазерный дальномер.
Сейчас датчики глубины ToF популярны в различных моделях смартфонов. Например, дополнительная ToF-камера стала ключевым элементом для системы распознавания лиц FaceID в iPhone. Компании в основном используют стандартные датчики, выпущенные внешним вендором.
Однако новая патентная заявка Samsung указывает на то, что компания сама занимается разработкой собственного ToF-датчика для Galaxy S21 (S30). На это указывает то, что Samsung заменила стандартный датчик DepthVision, который устанавливается в Galaxy S20 Ultra и служит для замера ToF, на некий новый лазерный датчик автофокусировки, аналогичный тому, который используется в Galaxy Note 20. Согласно появившимся утечкам, Galaxy S21 (S30) будет использовать датчик этого типа.
В то же время, недавняя регистрация торговой марки Let's Go Digital свидетельствует об обратном. Поэтому неопределенность пока сохраняется.
Отказ от использования лазерного датчика до сих пор объяснялся двумя причинам. Во-первых, похоже, в настоящее время нет устоявшегося мнения в отрасли, что такой датчик действительно способен выполнять свою задачу идеально. Во-вторых, считается, что датчик ToF не соответствует концепции развития Apple, которую можно разглядеть на примере развития iPad Pro. Многие эксперты в отрасли ждут сейчас решения, которые Apple реализует в своем грядущем iPhone 12. Оно способно показать, в какую сторону смотрит Apple.
Учитывается также то, что если новый датчик будет служить для распознавания лиц, то Samsung может разместить его на передней панели своих будущих телефонах.
Необходимо также учесть, что не все идеи, которые попадают в патентные заявки, коммерциализируются. Пока нет явных признаков того, что предполагаемый новый модуль Samsung будет готов вовремя именно для Galaxy S21.
Однако ранее уже ходили слухи, что Samsung ведет активные исследовательские работы по созданию нового датчика ToF с лучшим диапазоном действия. Поэтому, возможно, речь идет действительно о чем-то новом.
Необходимо также отметить, что эта новость последовала сразу за слухами о том, что Samsung собирается значительно расширить производство модулей камер в 2021 году, чтобы уменьшить свою зависимость от сторонних сборщиков и поставщиков. Это может говорить о том, что Samsung планирует сама стать главным инновационным поставщиком этих элементов.
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