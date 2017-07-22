Ванесса Паппас, временный глава TikTok, объявила в субботу, что достигнута договоренность с двумя американскими компаниями - Oracle и Walmart, альянс с которыми позволяет рассчитывать на сохранение присутствия платформы для обмена видео в США. Сделка была одобрена президентом Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.
В результате этой сделки будет создана новая компания TikTok Global. Oracle и Walmart получат вместе до 20% ее акций. Штаб-квартира TikTok Global будет располагаться в США. Это позволит открыть до 25 000 рабочих мест в США. Паппас также отметила, что Oracle будет отвечать за хранение пользовательских данных, подчеркнув приверженность компании защите конфиденциальности информации пользователей.
«Мы рады, что сегодня сумели договориться об условиях, которые решают проблемы безопасности, выдвигаемые администрацией США, и вопросы о будущем присутствии TikTok в США. Oracle и Walmart примут участие в раунде финансирования при IPO TikTok Global. В ходе размещения акций они смогут получить до 20% совокупной доли в компании. Мы также планируем открыть штаб-квартиру TikTok Global в США, создав параллельно 25 000 рабочих мест по всей стране».
О сделке было объявлено всего за несколько часов до того, как Министерство торговли США было настроено выступить с объявлением о наложении запрета на новые загрузки TikTok в стране. Как сообщает Bloomberg, запрет на TikTok был отложен на неделю после того, как Трамп дал свое первоначальное одобрение нового предложения.
Первоначальный запрет должен был распространяться на TikTok и WeChat. В настоящее время неясно, сохранит ли WeChat принадлежность к китайской компании Tencent Holdings.
В августе президент Трамп подписал распоряжение о предоставлении ByteDance, материнской компании TikTok, 90 дней на продажу своего бизнеса TikTok в США. Причинами стали доказательства возможных угроз, которые касались национальной безопасности и исходили со стороны китайской компании.
Позднее TikTok выбрал партнерство вместо отказа от операций в США. Все пользовательские данные будут храниться в Oracle - компании, которая базируется в США. Эта компания также получит право на изучение текущего исходного кода TikTok и будет знакомиться с любыми последующими его обновлениями.
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