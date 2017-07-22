РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TikTok объявил о сделке с Oracle и Walmart

21 сентября 2020, 12:09




Ванесса Паппас, временный глава TikTok, объявила в субботу, что достигнута договоренность с двумя американскими компаниями - Oracle и Walmart, альянс с которыми позволяет рассчитывать на сохранение присутствия платформы для обмена видео в США. Сделка была одобрена президентом Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

В результате этой сделки будет создана новая компания TikTok Global. Oracle и Walmart получат вместе до 20% ее акций. Штаб-квартира TikTok Global будет располагаться в США. Это позволит открыть до 25 000 рабочих мест в США. Паппас также отметила, что Oracle будет отвечать за хранение пользовательских данных, подчеркнув приверженность компании защите конфиденциальности информации пользователей.

TikTok объявила о сделке с Oracle и Walmart


«Мы рады, что сегодня сумели договориться об условиях, которые решают проблемы безопасности, выдвигаемые администрацией США, и вопросы о будущем присутствии TikTok в США. Oracle и Walmart примут участие в раунде финансирования при IPO TikTok Global. В ходе размещения акций они смогут получить до 20% совокупной доли в компании. Мы также планируем открыть штаб-квартиру TikTok Global в США, создав параллельно 25 000 рабочих мест по всей стране».

О сделке было объявлено всего за несколько часов до того, как Министерство торговли США было настроено выступить с объявлением о наложении запрета на новые загрузки TikTok в стране. Как сообщает Bloomberg, запрет на TikTok был отложен на неделю после того, как Трамп дал свое первоначальное одобрение нового предложения.



Первоначальный запрет должен был распространяться на TikTok и WeChat. В настоящее время неясно, сохранит ли WeChat принадлежность к китайской компании Tencent Holdings.

В августе президент Трамп подписал распоряжение о предоставлении ByteDance, материнской компании TikTok, 90 дней на продажу своего бизнеса TikTok в США. Причинами стали доказательства возможных угроз, которые касались национальной безопасности и исходили со стороны китайской компании.

Позднее TikTok выбрал партнерство вместо отказа от операций в США. Все пользовательские данные будут храниться в Oracle - компании, которая базируется в США. Эта компания также получит право на изучение текущего исходного кода TikTok и будет знакомиться с любыми последующими его обновлениями.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

Читайте также:

  • Alibaba открыл первое собственное интеллектуальное производство
  • В ВВС США вводится обозначение «eSeries» для оборудования цифровой разработки
  • TikTok не продается: сервис будет доступен в США на правах технологического партнерства с Oracle
  • NVIDIA купила ARM за 40 миллиардов долларов
  • Samsung обратилась к Правительству США с запросом на продолжение поставок чипов для Huawei

    • следующая новость
    Развитие ИИ и «закон Хуанга» могли стать главной причиной покупки ARM компанией NVIDIA

    предыдущая новость
    Samsung ведет разработку собственного ToF-датчика для Galaxy S21 (S30)

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор и тестирование блока питания Aerocool AERO Bronze 650W
    Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Обзор Razer BlackShark V2 X Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор и тестирование блока питания Aerocool AERO Bronze 650W
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 сентября, 2020

    Новый флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 стал более ремонтопригодным, чем предшественник

    Gigabyte объявила о выпуске видеокарт линейки RTX 3070 - GAMING OC и EAGLE OC

    Развитие ИИ и «закон Хуанга» могли стать главной причиной покупки ARM компанией NVIDIA

    TikTok объявил о сделке с Oracle и Walmart

    Samsung ведет разработку собственного ToF-датчика для Galaxy S21 (S30)

    Слухи: Xiaomi выпустит самый дешевый смартфон со 108-Мп камерой

    19 сентября, 2020

    Конкурс на THG.ru: Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!

    18 сентября, 2020

    Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России

    Dell Technologies представила бизнес-ноутбук Dell Latitude 9510 с поддержкой 5G в Европе

    GOODRAM выпустила модули памяти SO-DIMM 8/16 Гбайт для геймеров и обычных пользователей

    Epic Games продолжает войну с Apple за аудиторию Fortnite

    Дизайн и особенности беспроводных наушников Apple AirPods Studio утекли в сеть

    Роботы Mitra помогают больным коронавирусом в Индии общаться с друзьями, семьей и медперсоналом

    Alibaba открыл первое собственное интеллектуальное производство

    17 сентября, 2020

    В ВВС США вводится обозначение «eSeries» для оборудования цифровой разработки

    Новый смартфон Sony Xperia 5 II готов радовать геймеров и творческих фотографов

    IBM показала дорожную карту развития квантовых компьютеров и создания к 2023 году системы на 1000 кубитов

    Telexistence начала внедрять роботов Model T в японских магазинах FamilyMart

    Дискретный графический процессор Intel Xe DG2 будет иметь до 8 Гбайт памяти GDDR6

    Bitspower выпустила моноблок CPU+VRM под системную плату MSI MEG Z490 Ace

    ССЫЛКИ