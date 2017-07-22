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Развитие ИИ и «закон Хуанга» могли стать главной причиной покупки ARM компанией NVIDIA

21 сентября 2020, 15:28




Причина, которая подтолкнула NVIDIA на приобретение компании ARM, не дает покоя многим исследователям. До сих пор эта компания специализировалась на выпуске графических процессоров, которые используются в центрах обработки данных, а также в игровых ПК. Однако в последнее время эти процессоры стали активно применяться для глубокого обучения. Это напрямую связано с выполнением задач по обучению ИИ. Они способны включать такие процессы, как распознавание образов. Графические процессоры существенно отличаются от логического вывода ИИ, который связан с работой конечных устройств.

В связи с этим в последнее время многие даже заговорили о появлении нового «закона Хуанга». Его название было выбрано по имени президента, генерального директора и соучредителя NVIDIA Дженсена Хуанга. Сам термин был придуман журналистом The Wall Street Journal Кристофером Мимсом. Даже стали высказываться мнения, что новый закон способен прийти на смену знаменитому закону Мура.

Развитие ИИ и «закон Хуана» могли стать главной причиной покупки ARM компанией NVIDIA

Президент, генеральный директор и соучредитель NVIDIA Дженсен Хуанг


Согласно закону Хуанга, мощность чипов, используемых в искусственном интеллекте (ИИ), как минимум, удваивается каждый год. Этот закон был выведен на основе уже существующего бесчисленного числа разработок программного и аппаратного обеспечения.

Традиционный ЦП сам по себе обычно неэффективен для обработки всех задач, встречающихся при работе ИИ. Графические процессоры лучше подходят для таких ИИ-емких задач. Это достигается благодаря наличию значительно большего количества ядер и способности обрабатывать небольшие пакеты заданий параллельно. Однако даже у графических процессоров есть свои ограничения, особенно в отношении энергопотребления.



Графические процессоры могут использоваться и уже применяются для вывода ИИ. Однако в последнее время активно стали развиваться ускорители ИИ. Они создаются специально для «ускорения» рабочих нагрузок ИИ.

Компания ARM уже несколько лет работает над созданием ускорителей ИИ, а также над разработкой библиотеки ПО для машинного обучения. Это могло стать одной из главных причин того, почему NVIDIA приобрела ARM за 40 миллиардов долларов.

Эта версия, несомненно, является не единственной причиной, из-за которой NVIDIA купила ARM. Тем не менее, именно это приобретение дает NVIDIA доступ к возможностям ИИ ARM.



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