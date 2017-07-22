Тайваньский производитель объявил о выпуске двух видеокарт, выстроенные на базе графического процессора Ampere GA104. Это - модели RTX 3070 GAMING OC и RTX 3070 EAGLE OC.
Обе карты насчитывают по 5888 ядер CUDA и оснащены 8 Гбайтами памяти GDDR6 (не GDDR6X, т.е. не разогнанную на турбо-частоте).
Тактовая частота, используемая графическим процессором, не названа; Gigabyte, по всей видимости, сделает так, что обе карты будут поддерживать возможность разгона уже в заводских настройках (отсюда и суффикс OC).
GIGABYTE RTX 3070 GAMING OC
Платы GIGABYTE RTX 3070 GAMING OC представляет собой конструкцию с тремя вынесенными на боковую поверхность вентиляторами и массивным кулером, что в итоге дает размер 2,25 слота. Конструкция карты достаточно нестандартная. Она имеет 6- и 8-контактные разъемы питания, тогда как в эталонном образце дизайна предусматривает только один 8-контактный разъем.
Длина карты составляет 28,6 см, ширина - 11 см. В отличие от карт серии RTX 3080 GAMING, кулер имеет более четко выраженную прямоугольную форму. Все три вентилятора имеют одинаковый размер - 80 мм. Для сравнения, карты RTX 3080 GAMING имеют вентиляторы разных размеров: 1 x 80 мм + 2 x 90 мм.
Изменилась конфигурация разъема видеовыхода. RTX 3080 GAMING имеет три порта DisplayPort 1.4a, в то время как RTX 3070 - только два. Количество портов HDMI 2.1 не изменилось - их насчитывается два.
Сама печатная плата намного короче, чем обычные карты серии xx70. При этом стоит отметить, что разъемы питания стоят на том же месте, как и разъемы у карт RTX 3080 GAMING - на удлинительных кабелях.
GIGABYTE RTX 3070 EAGLE OC
Вторая карта, выпущенная Gigabyte, - это RTX 3070 Eagle OC. С точки зрения конструкции, она выглядит точно также, как и модель GAMING: два 90-мм вентилятора заменены на два 80-мм вентиляторами, таким образом, все три вентилятора на RTX 3070 EAGLE имеют одинаковый размер - 80 мм.
Эта модель имеет в длину 28,2 см, что на 4 см короче, чем у модели RTX 3080.
Главное отличие карт серии GAMING от серии EAGLE - это толщина кулера. В то время как модель GAMING занимает 2,2 слота (51 мм), крата EAGLE представляет собой чисто двухслотовую конструкцию (41 мм).
NVIDIA объявила, что новые карты GeForce RTX 3070 появятся в продаже 15 октября. Рекомендуемая производителем розничная цена карты составляет 499 долларов. Но пока неясно, будетли разница в цене между картами GIGABYTE EAGLE и GAMING.
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