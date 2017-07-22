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Новый флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 стал более ремонтопригодным, чем предшественник

21 сентября 2020, 22:38




Цена новых и экстравагантных устройств выходит за обычные рамки, поэтому в случае возникновения неполадок с ними пользователи вправе рассчитывать, что их гаджеты должны допускать хотя бы частичный ремонт.

На самом деле, как стало ясно после выпуска первой версии складного смартфона Samsung - Galaxy Fold, пользователи нередко сталкивались с проблемами. Они затрагивали не только прочности конструккции, но также и общих вопросов пригодности для ремонта.

После того как выяснились, что у модели есть проблемы, у Samsung было больше года, чтобы исправить их или, по крайней мере, улучшить дизайн и конструкцию. Они должны были лучше соответствовать вызовам, с которыми приходится сталкиваться в реальной практике. К счастью, для модели Galaxy Z Fold 2, похоже, был сделан серьезный шаг вперед в этом отношении.

Разборку нового флагманского смартфона осуществили исследователи с портала iFixit.

Новый флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 стал более ремонтопригодным


Как они отмечают, внешняя защитное стекло дисплея и заднее стекло снимались почти легко. Для исследователей это стало неожиданностью.

Дальнейшая разборка требует правильного нагрева выключенного устройства. В этом случае без особых усилий можно разобрать смартфон до отдельных блоков практически без всякого сопротивления.

К сожалению, эксперты отмечают, что Samsung очень часто применяет винтовые соединения, В то же время это может указывать на то, что в Samsung предусмотрели возможность, что ремонт может оказаться востребованной услугой. Поэтому, высказывается предположение, были выбраны винтовые соединения, чтобы упростить разборку и последующую сборку смартфона.

Модульные компоненты Galaxy Z Fold 2 действительно намного упрощают жизнь, если речь заходить о ремонте.

К сожалению, батареи остаются батареями, а Samsung Самсунгом. Удалить два батарейных блока, которые, к счастью, стали больше, чем у первой модели, по-прежнему непросто и достаточно опасно.



Исследователи отмечают серьезные изменения, которые затронули конструкцию в целом. Прежде всего это касается конструкции шарниров: они были серьезно переработаны, чтобы сократить количеситво деталей.

Рамка, которая размещается по периметру и опоясывает смартфон со всех сторон, стала более интегрированной в дизайн. В новой модели складного экрана теперь используется складное стекло вместо пластика, что делает его менее хрупким, чем раньше.

Несмотря на перечисленные улучшения, Galaxy Z Fold 2 не поднялся высоко по индексу ремонтопригодности по сравнению с предшественником. Новая модель получила оценку 3 балла из 10. Это всего на один балл выше, чем у первого Galaxy Fold, а также у Microsoft Surface Duo.



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