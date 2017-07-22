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В Сингапуре создан спортивный «умный» костюм без батареек

22 сентября 2020, 08:39




Команда из Национального университета Сингапура разработала спортивный костюм, оснащенный набором датчиков, используемых спортсменами и любителями для отслеживания различных параметров в ходе спортивных тренировок. Этот же костюм может применяться, например, и в медицинской практике для лечения позвоночника.

Идея создания «умного» костюма пришла после осознания того, что когда дело доходит до отслеживания спортивных тренировок или лечения больных, то оказывается, что один носимый датчик, даже в виде фитнес-трекера или смартфона, не всегда предоставляет достаточно информации, которая интересует спортсмена или пациента. В то же время, если брать с собой несколько жестко подключенных датчиков, то они ограничивают движение и мешают полноценной тренировке или прогулке.

Так появилась идея создания нового сенсорного «умного» костюма, без батареек и работающего со смартфоном, в котором есть несколько датчиков, изготовленных на заказ. Они вшиваются в ткань и соединяются между собой проводящей нитью, вшитой в ткань, позволяя запитывать их и координировать их работу.

В Сингапуре создан спортивный «умный костюм» на смартфоне без батареек


Если рядом поместить смартфон, то излучаемый им сигнал NFC временно включает все датчики, позволяя им передавать сохраненные показания на телефон. Затем эти данные можно отобразить на экране устройства.

В настоящее время костюм существует как прототип. В нем поддерживается установка до шести датчиков, запитываемых от одного смартфона. Таким образом удается собирать данные о таких параметрах, как стиль бега и его график, температура тела, положение позвоночника.

Последнее особенно важно, так как в университете утверждают, что «осанка позвоночника является неотъемлемой частью развития прочной спортивной стойки, которую часто упускают из виду из-за сложности сбора данных в реальном времени».



После дальнейшего развития предложенная технология может найти применение, например, при производстве медицинской одежды. С ее помощью можно проводить оценку течения заболеваний позвоночника или вести непрерывный мониторинг показателей жизнедеятельности пациентов.

Если же этот же набор датчиков использовать для спортивной одежды, то с его помощью можно собирать важные данные о тренировках и даже предупреждать пользователей об опасности, например, о возникновении состояния перегрева тела.

«Наш умный костюм работает с большинством современных смартфонов, которые играют роль источника энергии, - говорит доцент Джон Хо. - Создание умного костюма, который может работать с беспроводным питанием от смартфона, является большим прорывом».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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