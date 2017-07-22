В сети появилась информация, что 11 ноября этого года должно состояться мероприятие Xiaomi, на котором будет представлено несколько новых моделей дисплеев, среди которых 24,5-дюймовый игровой монитор, изготовленный компанией AU Optronics (AUO). AUO - это тайваньская компания, специализирующаяся на оптоэлектронных решениях, один из ведущих в мире поставщиков решений этого класса с собственной научно-исследовательской базой и опытным производством.
По имеющимся данным, планируется показать, как минимум, две новые модели - потребительскую и игровую. Для потребительской модели дисплея будет использована TN-панель с частотой обновления 240 Гц. Игровая модель будет поставляться с панелью производства AUO. Она будет поддерживать частоту обновления 360 Гц.
По слухам, розничная цена нового игрового дисплея составит всего 146 долларов, что выглядит совершенно фантастическим для такого уровня. Однако эта цена может относиться к потребительской, а не к игровой модели. Т.е. неопределенность пока сохраняется.
В настоящее время в линейке Xiaomi представлены пять мониторов - 34-дюймовый дисплей Mi Curved Display ($323), 23,8-дюймовый Mi Display ($99), 27-дюймовая версия Mi Display с частотой 165 Гц ($323) и 23,8-дюймовый Mi Display 1A ($102). У Xiaomi есть также 23,8-дюймовый дисплей, поставляемый под брендом Redmi и получивший название Redmi Display 1A ($88).
По данным OVI, самая высокая частота обновления дисплея среди моделей, поступивших в продажу в настоящее время, составляет 280 Гц. В настоящее время наблюдается тенденция к росту количества мониторов с частотой обновления 144 Гц, 165 Гц, 240 Гц и 280 Гц. Объем продаж дисплеев с высокой частотой обновления также неуклонно растет.
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