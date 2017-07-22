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Слухи: новый игровой монитор Xiaomi с частотой обновления 360 Гц будет стоить всего 146 долларов

22 сентября 2020, 09:44




В сети появилась информация, что 11 ноября этого года должно состояться мероприятие Xiaomi, на котором будет представлено несколько новых моделей дисплеев, среди которых 24,5-дюймовый игровой монитор, изготовленный компанией AU Optronics (AUO). AUO - это тайваньская компания, специализирующаяся на оптоэлектронных решениях, один из ведущих в мире поставщиков решений этого класса с собственной научно-исследовательской базой и опытным производством.

По имеющимся данным, планируется показать, как минимум, две новые модели - потребительскую и игровую. Для потребительской модели дисплея будет использована TN-панель с частотой обновления 240 Гц. Игровая модель будет поставляться с панелью производства AUO. Она будет поддерживать частоту обновления 360 Гц.

xiaomi_display


По слухам, розничная цена нового игрового дисплея составит всего 146 долларов, что выглядит совершенно фантастическим для такого уровня. Однако эта цена может относиться к потребительской, а не к игровой модели. Т.е. неопределенность пока сохраняется.



В настоящее время в линейке Xiaomi представлены пять мониторов - 34-дюймовый дисплей Mi Curved Display ($323), 23,8-дюймовый Mi Display ($99), 27-дюймовая версия Mi Display с частотой 165 Гц ($323) и 23,8-дюймовый Mi Display 1A ($102). У Xiaomi есть также 23,8-дюймовый дисплей, поставляемый под брендом Redmi и получивший название Redmi Display 1A ($88).

По данным OVI, самая высокая частота обновления дисплея среди моделей, поступивших в продажу в настоящее время, составляет 280 Гц. В настоящее время наблюдается тенденция к росту количества мониторов с частотой обновления 144 Гц, 165 Гц, 240 Гц и 280 Гц. Объем продаж дисплеев с высокой частотой обновления также неуклонно растет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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