РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Qualcomm может перенести свои заказы из SMIC к другому вендору из-за угрозы санкций

22 сентября 2020, 11:39




По данным отчета Qualcomm, эта американская компания рассматривает альтернативные возможности для передачи своих ранее размещенных заказов в китайской компании SMIC в другую производственную компанию, занимающуюся выпуском процессоров и их компонентов. Эксперты высказывают опасения, что этот шаг может быть предпринят вследствие того, что китайская компания Semiconductor Manufacturing International вскоре может столкнуться с ограничениями со стороны Правительства США, аналогичные тем, с которыми столкнулась ранее компания Huawei.

Согласно имеющимся данным, руководители Qualcomm посетили тайваньские предприятия, занимающиеся выпуском полупроводниковых изделий. После этого в сети появилось мнение, что руководители Qualcomm могли обсуждать там варианты для переноса заказов из SMIC на новые производственные площадки.

Qualcomm может перенести заказы из SMIC из-за угрозы наложения санкций на китайскую компания


Рассматривается и альтернативная трактовка, согласно которой заказы пока сохраняться за SMIC, но руководство Qualcomm прорабатывает варианты создания «подушки безопасности» на случай, если заказы от SMIC не будут выполнены из-за наращивания давления со стороны США.

В настоящее время Qualcomm входит в тройку крупнейших заказчиков SMIC, на ее долю приходится около 13% от общего дохода завода по производству процессорных пластин.

Американский разработчик микросхем Qualcomm заключил ранее контракт с китайской компанией на производство микросхем управления питанием на базе 0,18 мк техпроцесса, а также на выпуск процессоров для мобильных систем и SoC на базе 28- и 14-нм техпроцессов.



Согласно отраслевым источникам, руководители Qualcomm рассматривают в качестве альтернативных вариантов сотрудничество с такими компаниями, как TSMC, United Microelectronics (UMC) и Vanguard International Semiconductor (VIS).

Примечательно, что китайская компания SMIC также недавно выступила с заявлением относительно ситуации и обвинений со стороны США. Было заявлено, что «любые предположения о связях компании с китайскими военными заказчиками являются ложными заявлениями и ложными обвинениями». Это произошло после того, как администрация Трампа рассмотрела вопрос о добавлении SMIC в черный список «Entity List».



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

Читайте также:

  • Qualcomm ведет разработку нового флагманского 7 нм чипа с ядрами A77 и A55
  • Samsung будет выпускать бюджетные чипы Snapdragon 400-й серии с поддержкой 5G
  • В настольных процессорах AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" будет до 10 вычислительных ядер
  • Huawei планирует выпустить два новых собственных чипсета: Kirin 9000 и Kirin 9000E
  • Крупнейший китайский производитель чипов SMIC может попасть под санкции США

    • предыдущая новость
    Слухи: новый игровой монитор Xiaomi с частотой обновления 360 Гц будет стоить всего 146 долларов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор и тестирование блока питания Aerocool AERO Bronze 650W
    Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Обзор Razer BlackShark V2 X Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор и тестирование блока питания Aerocool AERO Bronze 650W
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 сентября, 2020

    Qualcomm может перенести свои заказы из SMIC к другому вендору из-за угрозы санкций

    Слухи: новый игровой монитор Xiaomi с частотой обновления 360 Гц будет стоить всего 146 долларов

    В Сингапуре создан спортивный «умный» костюм без батареек

    21 сентября, 2020

    Новый флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 стал ремонтопригоднее предшественника

    Gigabyte объявила о выпуске видеокарт линейки RTX 3070 - GAMING OC и EAGLE OC

    Развитие ИИ и «закон Хуанга» могли стать главной причиной покупки ARM компанией NVIDIA

    TikTok объявил о сделке с Oracle и Walmart

    Samsung ведет разработку собственного ToF-датчика для Galaxy S21 (S30)

    Слухи: Xiaomi выпустит самый дешевый смартфон со 108-Мп камерой

    19 сентября, 2020

    Конкурс на THG.ru: Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!

    18 сентября, 2020

    Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России

    Dell Technologies представила бизнес-ноутбук Dell Latitude 9510 с поддержкой 5G в Европе

    GOODRAM выпустила модули памяти SO-DIMM 8/16 Гбайт для геймеров и обычных пользователей

    Epic Games продолжает войну с Apple за аудиторию Fortnite

    Дизайн и особенности беспроводных наушников Apple AirPods Studio утекли в сеть

    Роботы Mitra помогают больным коронавирусом в Индии общаться с друзьями, семьей и медперсоналом

    Alibaba открыл первое собственное интеллектуальное производство

    17 сентября, 2020

    В ВВС США вводится обозначение «eSeries» для оборудования цифровой разработки

    Новый смартфон Sony Xperia 5 II готов радовать геймеров и творческих фотографов

    IBM показала дорожную карту развития квантовых компьютеров и создания к 2023 году системы на 1000 кубитов

    ССЫЛКИ