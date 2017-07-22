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В будущей линейке Apple iPhone 12 появится 5,4-дюймовая модель iPhone 12 mini

22 сентября 2020, 13:40




Один из активных инсайдеров, пользователь Twitter под ником l0vetodream, похоже, подтвердил полный список названий будущих моделей смартфонов iPhone 12, выпуск которых должен состояться уже в этом году, по слухам, в октябре. Согласно появившимся данным, в линейке смартфонов Apple на 2020 год появится новая модель под названием iPhone 12 mini.

Эксперты сразу отметили, что это будет первый случай, когда Apple собирается использовать термин «mini» для смартфонов iPhone.

Apple долгое время использовала название «mini» для обозначения младших моделей других продуктовых линеек. Некоторые примеры: iPod mini, Mac mini и iPad mini. Теперь Apple готова расширить эту «традицию», выбрав для нее младшую 5,4-дюймовую модель в линейке iPhone 12. В Apple собираются назвать ее с использованием обозначения «mini».

В будущей линейке Apple iPhone 12 появится 5,4-дюймовая модель iPhone 12 mini


Согласно твиту l0vetodream, линейка будет выглядеть следующим образом:
  • iPhone 12 mini (5,4 дюйма)
  • iPhone 12 (6,1 дюйма)
  • iPhone 12 Pro (5,8 дюйма)
  • iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма)


Хорошо видно, что в этом году Apple действительно пошла на серьезные эксперименты с размерами экрана.

Все новые iPhone будут оснащены OLED-дисплеями, мощными чипами A14, большим объемом оперативной памяти и поддержкой сетей 5G. Их дизайн будет аналогичен iPad Pro и iPad Air.



Основным различием новых моделей iPhone 12 будет количество установленных камер. Модели Pro будут поставляться с тремя камерами, а модели, не входящие в сегмент Pro, будут оснащаться двумя камерами.

До официального объявления, когда Apple запустит свой первый крупный редизайн iPhone с момента выпуска iPhone X, осталось меньше месяца. Выпуск iPhone в этом году был отложен, вероятно, из-за пандемии. Ожидается, что компания объявит о новых телефонах на виртуальном мероприятии в октябре.



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