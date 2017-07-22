Всего через несколько месяцев после выпуска планшета Galaxy Tab S6 Lite среднего класса со стилусом S Pen и почти одновременно с выпуском ультрасовременного Tab S7 и Galaxy Tab A7 в сети прошли слухи, что Samsung готовится представить в будущем еще один Android-планшет. Даже приблизительные сроки его выхода пока не называются, но стало известно название будущей модели - Galaxy Tab Active 3. Название было раскрыто в нормативных документах пару недель назад.
Сразу обращает на себя внимание то, что новая модель совершенно непохожа на все упомянутые ранее планшеты. Новый планшет предназначен, в первую очередь, для бизнес-профессионалов, а не обычных потребителей.
Модель Galaxy Tab Active 3 имеет прочную конструкцию и набор предустановленных готовых для работы в полевых условиях инструментов.
Как следует из названия, Galaxy Tab Active 3 будет похож, по-видимому, на Tab Active 2. В то же время, стоит отметить, что всего год назад Samsung уже выпустила модель Galaxy Tab Active Pro. Поэтому ее новый планшет должен иметь значительные отличия перед предшественником, чтобы найти свою нишу.
Уже появилась кулуарная информация с его техническими характеристиками. Если верить этим данным, Galaxy Tab Active 3 будет иметь 8-дюймовый экран, как и Tab Active 2. Его разрешение составит 1920x1200 пикселей, как у 10,1-дюймового планшета Tab Active Pro.
Интересно, что Samsung на стала устанавливать на свой новый защищенный планшет следующего поколения процессор Qualcomm Snapdragon 710 среднего уровня. Вместо этого Sammsung выбрала собственный высокопроизводительный чипсет Exynos 9810, взятый из разработок... 2018 года.
Эксперты оценивает это, как правильное решение: планшет будет иметь ту же SoC, что и телефон Galaxy S9, что может быть не так плохо, как кажется, если Samsung правильно сыграет на цене.
Новинка получит 4 Гбайт ОЗУ и до 128 Гбайт внутренней памяти, поддержку LTE, а также достаточно большую батарею на 5050 мАч - заметный шаг вперед по сравнению с 4450 мАч у Tab Active 2.
Модель Samsung Galaxy Tab Active 3 будет поддерживать стилус S Pen, что значительно повышает многообразие ее применения.
Установлены также 13-мегапиксельная камера на задней панели и 5-мегапиксельная камера для селфи, есть поддержка Bluetooth 5.0.
Несомненно, этот планшет будет способен выдерживать экстремальные температуры и вибрацию, а также удары, падения, пыль и погружение в воду.
По слухам, Tab Active 3 будет стоить чуть больше 500 долларов.
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