Компания ADATA объявила о выпуске новых модулей оперативной памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB. Они предназначены, в первую очередь, для геймеров, профессионалов киберспорта и энтузиастов. Скорость новых модулей может достигать 5000 МГц. Их внешний вид также очень эстетичен, благодаря красивому радиатору правильной формы с RGB подсветкой. Впрочем, он не только красив, но еще и обеспечивает высокую стабильность работы.
Бренд Xtreme Performancef Gear (XPG) формирует экстремальный игровой процесс. Он был основан компанией ADATA специально в расчете на геймеров, профессионалов киберспорта и любителей техники. Знак XPG отражает стремление разработчиков помочь пользователям достичь экстремальной производительности. Помимо производительности, каждый продукт XPG проходит строгое тестирование по методу ADATA A+, что дает возможность определить, что выпускаемые компанией продукты соответствуют самым высоким стандартам, отличаются превосходной устойчивостью и сверхвысокой производительностью.
Эти принципы выдержаны и при производстве новой серии памяти. SPECTRIX D50 Xtreme собраны на базе отборных чипов и плат высочайшего качества. Такой выбор позволяет им стабильно работать на частотах до 5000 МГц.
Новые модули совместимы с новейшими платформами от Intel и AMD.
Поставки SPECTRIX D50 Xtreme осуществляются в наборах по два 8-Гбайтных модуля в двух вариантах производительности: 4800МГц и 5000МГц.
У модулей есть 3 режима подсветки: статичный, «дыхание» и «комета». Их можно переключать с помощью фирменного приложения XPG RGB Sync либо приложения для настройки подсветки от производителя материнской платы.
Новые модули ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme поддерживает режим разгона XMP 2.0.
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