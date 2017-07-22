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ADATA XPG выпустила новые модули памяти SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB

23 сентября 2020, 12:01




Компания ADATA объявила о выпуске новых модулей оперативной памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB. Они предназначены, в первую очередь, для геймеров, профессионалов киберспорта и энтузиастов. Скорость новых модулей может достигать 5000 МГц. Их внешний вид также очень эстетичен, благодаря красивому радиатору правильной формы с RGB подсветкой. Впрочем, он не только красив, но еще и обеспечивает высокую стабильность работы.

ADATA XPG объявляет о выпуске новых модулей оперативной памяти SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB


Бренд Xtreme Performancef Gear (XPG) формирует экстремальный игровой процесс. Он был основан компанией ADATA специально в расчете на геймеров, профессионалов киберспорта и любителей техники. Знак XPG отражает стремление разработчиков помочь пользователям достичь экстремальной производительности. Помимо производительности, каждый продукт XPG проходит строгое тестирование по методу ADATA A+, что дает возможность определить, что выпускаемые компанией продукты соответствуют самым высоким стандартам, отличаются превосходной устойчивостью и сверхвысокой производительностью.

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Эти принципы выдержаны и при производстве новой серии памяти. SPECTRIX D50 Xtreme собраны на базе отборных чипов и плат высочайшего качества. Такой выбор позволяет им стабильно работать на частотах до 5000 МГц.



Новые модули совместимы с новейшими платформами от Intel и AMD.

Поставки SPECTRIX D50 Xtreme осуществляются в наборах по два 8-Гбайтных модуля в двух вариантах производительности: 4800МГц и 5000МГц.

У модулей есть 3 режима подсветки: статичный, «дыхание» и «комета». Их можно переключать с помощью фирменного приложения XPG RGB Sync либо приложения для настройки подсветки от производителя материнской платы.

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Новые модули ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme поддерживает режим разгона XMP 2.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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