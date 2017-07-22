Компания AeroCool Advanced Technologies (AAT) выпустила модель компьютерного корпуса Hive, предназначенную для тех, кто ценит индивидуальность и поэтому хочет собрать компьютер под себя, а не ставить рядом «серую мышь». Новая модель с фирменным дизайном предназначена для тех, кто любит красивое, функциональное и надежное.
Корпус AeroCool Hive разработан под форм-фактор Midi-tower. В нем легко помещается производительное «железо» современного ПК среднего класса в сочетании с возможностью эффективного охлаждения комплектующих. Корпус выполнен в лучших традициях компании, которая предпочитает выпускать модели с запоминающимся внешним видом.
Важная составляющая часть нынешних систем - это видеокарта. Новый корпус AeroCool Hive позволяет устанавливать видеокарты премиум-класса длиной до 317 мм (без переднего радиатора).
Боковая панель корпуса выполнена из прочного прозрачного закаленного стекла. Это не такая уж редкость, но в данной модели все сделано ради того, чтобы вывести наружу и показать, насколько отличные комплектующие установлены внутри.
Фронтальная панель отделана под углеволокно. Это создает немного брутальный вид, что в сочетании со скошенным угловатым дизайном придает корпусу оригинальность.
Приятно порадует, что внутри все предусмотрено для установки как мощной системы воздушного охлаждения, так и ее комбинации с жидкостным охлаждением в передней и задней частях корпуса. Воздушное охлаждение охватывает весь корпус, в том числе его верхнюю часть. Крепления для вентиляторов на отсеке для блока питания обеспечивают дополнительное охлаждение видеокарты. Допускается установка процессорных кулеров высотой до 157 мм.
Корпус отвечает лучшим традициям лозунга AeroCool - «Трать меньше. Собирай лучше». AeroCool Hive приятно удивляет ценой, позволяя не экономить на комплектующих, чтобы собрать их в красивый надежный корпус.
AeroCool Hive уже продается в российских магазинах в комплектации с четырьмя FRGB вентиляторами. Рекомендованная розничная цена новинки 3 599 рублей.