Компания Seagate Technology объявила о выпуске новой модели накопителей Exos X18, относящихся к типу гелиевых систем корпоративного класса. Они отличаются высокой производительностью и емкостью, предназначены для строительства гипермасштабируемых решений для ЦОДов, где требуется эффективное и экономичное управление над растущими объемами информации.
Новая модель Exos X18 имеет емкость 18 Тбайт, форм-фактор 3,5 дюйма, скорость вращения шпинделя 7200 об/мин. Новый жесткий диск поступит в продажу до конца года. Его рекомендуемая розничная цена - 561,75 долларов.
Модель относится к пятому поколению гелиевых накопителей, она представлена с интерфейсами SATA и SAS.
По оценкам вендора, новый жесткий диск представляет собой отличное решение для строительства систем хранения большой емкости. Их главная отличительная особенность - позволять клиентам масштабировать системы без лишних затрат.
Накопитель Exos X18 поддерживает гипермасштабирование и готов к работе в ЦОД и корпоративных системах NAS. Он обеспечивает сверхбыструю передачу данных, отличается меньшей массой и энергопотреблением по сравнению с традиционными nearline-накопителями.
Примечательная характеристика модели Exos X18 - его улучшенная поддержка операций произвольного чтения/записи в секунду. По своим показателям он выгодно выделяется от других моделей.
Новый накопитель поддерживает форматы 512e и 4KN. Технология Seagate Secure обеспечивает защиту данных, а также простой, быстрый и безопасный вывод накопителя из эксплуатации.
Помимо выпуска жесткого диска, Seagate выпускает также новую программно-определяемую систему Exos (AP) 2U12 и новый контроллер для систем AP 4U100. Она сочетает в себе систему хранения большой емкости и большие вычислительные мощности. Эта суперкомпактная программно-определяемая система (AP) включает в себя новый контроллер, универсальный корпус, микропрограмму корпоративного класса, функции защиты данных, а также их автоматическое перераспределение по уровням.
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